Водно-спасательная служба Кокшетау готовится к празднику Крещения Общество 722 Ксения Воронина

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Спасатели Акмолинской области проводят работу по подготовке к безопасному проведению православного праздника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГУ "Водно-спасательная служба" ДЧС.



"В этом году купель будет установлена на льду озера Копа в районе городского пляжа. Нами проведено информирование населения через средства массовой информации о правилах безопасного купания в православный праздник Крещение Господне", – рассказал руководитель водолазного аварийно-спасательного отряда Талгат Айтпаев на совещании в акимате Кокшетау.



В совещании приняли участие представители областной водно-спасательной службы ДЧС Акмолинской области, церкви в лице отца Александра, начальник УЧС Кокшетау, жилищно-коммунального хозяйства и других заинтересованных организаций и учреждений.



Напомним, что один из главных православных праздников отмечается 19 января. Традиционным и непременным обрядом Крещения является освящение воды, а также купание верующих в освященной проруби.