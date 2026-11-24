Сооружения использовались в коммерческих целях, однако государство не получало причитающийся ему доход от эксплуатации

Фото: Екатерина Бескорсая / Казахстанская правда

Прокуратурой Экибастуза выявлены нарушения при передаче государственных водохозяйственных сооружений в доверительное управление, передает Kazpravda.kz

Установлено, что насосные станции и трубопроводы переданы частному управляющему с нарушением требований законодательства, без согласования с уполномоченными государственными органами. При этом сооружения использовались в коммерческих целях, однако государство не получало причитающийся ему чистый доход от их эксплуатации.

По представлению прокуратуры договоры доверительного управления расторгнуты, а водохозяйственные сооружения общей стоимостью свыше 515 млн теңге возвращены в государственную собственность.

В дальнейшем объекты будут повторно выставлены на конкурс. Обязательным условием станет перечисление в государственный бюджет чистого дохода от их эксплуатации в течение пяти лет.

Таким образом, принятые прокуратурой меры позволили вернуть государству имущество на сумму свыше 515 млн теңге и обеспечить условия для получения бюджетом доходов от его дальнейшего использования.