Проект реализуется в соответствии с инициативой Главы государства «Народная стройка» и поручениями по рациональному использованию водных ресурсов, обозначенными в Послании народу Казахстана

Фото: пресс-служба правительства РК

В Туркестанской области на завершение строительства водохранилища «Бәйдібек ата» выделено 1,2 млрд теңге из средств Фонда развития инфраструктуры. Завершить строительство планируется до конца 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Площадь нового водохранилища составит 680 га, проектная вместимость – 68 млн м3. Оно позволит накапливать воду в период весенних паводков и использовать ее для орошения сельскохозяйственных угодий в вегетационный период. Кроме того, предусмотрена подача дополнительных объемов воды в действующее водохранилище «Бөген», что поможет регулировать водные запасы с учетом сезонных потребностей сельского хозяйства и снизить риски дефицита поливной воды.

После ввода объекта в эксплуатацию дополнительными объемами воды будут обеспечены 9,7 тыс. га сельскохозяйственных земель. Для местных аграриев это означает более стабильное водоснабжение в период посевных и поливных работ, снижение зависимости от сезонных колебаний водности и улучшение условий для выращивания сельскохозяйственных культур.

Развитие водохозяйственной инфраструктуры имеет особое значение для Туркестанской области, где общая площадь орошаемых земель составляет 573 тыс. га. В 2026 году посевные площади региона достигли 911,4 тыс. га. Наибольшую долю занимают зерновые культуры – 325,4 тыс. га, кормовые – 213,1 тыс. га и хлопчатник – 173,6 тыс. га. Под масличные культуры отведено 98,3 тыс. га, овощные и бахчевые – 91,6 тыс. га, картофель – 8,6 тыс. га.

Для повышения эффективности водопользования в регионе продолжаются реконструкция оросительных каналов и строительство новых водохранилищ. Основное внимание уделяется увеличению запасов воды, сокращению потерь при ее транспортировке и расширению площадей орошаемых земель. Развитие этой инфраструктуры также создаст условия для вовлечения новых участков в сельскохозяйственный оборот.

В целом в Казахстане расширяется применение водосберегающих технологий. По поручению Главы государства площади с использованием современных методов орошения ежегодно увеличиваются на 150 тыс. га. В 2026 году этот показатель достиг 702,3 тыс. га, а к 2030 году его планируется довести до 1,3 млн га.

Еще одним направлением является изменение структуры посевных площадей с постепенным сокращением доли культур, требующих больших объемов воды. В сочетании с модернизацией оросительных систем и строительством водохранилищ эти меры позволят снизить нагрузку на водные ресурсы, сократить потери воды и повысить устойчивость сельского хозяйства к сезонному дефициту влаги.