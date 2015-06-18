Водолазный десант Свежий выпуск 475 Оксана ЦУРИК

Для подводных героев соревнования были представлены шестью дистанциями. На подводно-технические работы допускались только команды, прошедшие специальное обучение, поскольку глубина 8–9 м требует особой подготовки. Были дистанции и менее сложные, где глубина не превышала трех метров. Но цель была одна: найти и поднять на поверхность муляжи пострадавших, которые сами водолазы называют «малаями». Водолазный врач Игорь Суворов рассказал, что работа у ребят очень опасная:

– Малейшая ошибка приводит к беде. На глубине нескольких метров испытываемое водолазом давление настолько велико, что, например, при резком всплытии можно запросто заработать баротравму уха или легких.

– Водолазы народ суеверный?

– За всех сказать не могу, но один ритуал есть точно: мы говорим не последнее погружение, а крайнее.

– Как вы пришли в эту профессию?

– Во втором классе я увидел, как работают водолазы, и решил, что буду, как они. Вот уже 19 лет работаю и менять профессию не хочу. Самое страшное в нашем деле – доставать утонувших детей, когда на берегу стоят родители. Многие не выдерживают – ломаются. У меня самого был один раз психологический срыв.

Несколько дней отрабатывали спасатели различные задачи на воде и под водой. Все команды справились с заданиями на отлично. По результатам всех соревнований в международном зачете кубок достался команде Рес­публиканского оперативно-спасательного отряда. Второе место заняли ребята из отряда специального назначения республики, а третьими стали наши соседи из Кыргызстана.

В общем зачете победу праздновали казахстанцы – бойцы оперативно-спасательного отряда из Уральска. В качестве гостей присутствовала команда из России. Как рассказали организаторы, они – настоящие герои. В 2011 году именно эти спасатели принимали участие в ликвидации крушения на Куйбышевском водохранилище корабля «Булгария». В поисках людей спасатели работали по 20 часов в сутки. Многих из них тогда наградили медалью «За отвагу». Профессия водолаза требует от человека смелости, выносливости, психологического и физического здоровья. И такие соревнования проводятся для того, чтобы привить молодым ответственность и желание быть полезными обществу.



