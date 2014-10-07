Водопроводы в ряде областей Казахстана не соответствуют санитарным нормам. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК Алиакпар Матишев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На 1 сентября этого года мы проводили паспортизацию и выявили 237 аварийных объектов, которые не
отвечают санитарным требованиям. Данные объекты несут риск здоровью и жизни населения. Из этих объектов сегодня
164 не должны работать, потому что есть решения суда о приостановлении их
эксплуатации, по 73 объектам материалы находятся на рассмотрении судов или на
контроле по выполнению ранее выданных предписаний", – сообщил Алиакпар Матишев.
По его словам, от общего количества
аварийных и несоответствующих санитарных требованиям объектов больше половины составляют учреждения образования – 67%, а 15%, или 37, приходится на больницы и поликлиники.
"Также в аварийном состоянии
и не отвечают санитарным требованиям 33 объекта водоснабжения, или 14%; данные
факты служат причиной регистрации случаев кишечных инфекций и вирусных
гепатитов, связанных с водным фактором передачи. Сегодня мы можем
говорить, что от острой кишечной инфекции с 2011 по 2013 год только в
Алматинской области пострадали порядка 173 человек, а от острой дизентерии – 14
жителей в Атырауской области", – отметил председатель комитета.
Алиакпар Матишев подчеркнул, что также на сегодняшний день в Акмолинской, Алматинской и Кызылординской
областях объекты водопроводов не соответствуют параметрам микробиологических показателей. Если среднереспубликанский показатель должен быть 1,2%, то в этих
областях он достигает 5%.
Несоответствие воды по
санитарно–химическим показателям – от 5,5% до 9% есть в Атырауской и Кызылординской
областях.