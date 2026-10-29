Водовод с каскадом ГЭС мощностью 72 МВт построят в Туркестанской области

Водное хозяйство

Министерство водных ресурсов и ирригации РК и ТОО «South Hydro Power» подписали Соглашение по проекту строительства группового водопровода с каскадом ГЭС в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное профильное ведомство

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Реализация проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 1 млн жителей Казыгуртского, Сарыагашского, Келесского, Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области, а каскад гидроэлектростанций будет способствовать снижению энергодефицита региона за счет выработки «зеленой» электроэнергии объемом 72 МВт в год.

Соглашение устанавливает объемы потребления воды, необходимые для эффективной эксплуатации объекта, а также определены сроки инвестиционного и эксплуатационного этапов проекта. Кроме того, документом предусмотрена дальнейшая безвозмездная передача в государственную собственность магистрального водопровода протяженностью 54,7 км.

Планируемый к строительству групповой водопровод с каскадом ГЭС включен в перечень стратегических водных объектов. Доля отечественного производства при строительстве составит 90%.

#водное хозяйство

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