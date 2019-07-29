Воды бы глоток

В связи с отсутствием готовых проектов

С 2011 по 2018 год в СКО было построено 1,9 тыс. км трубопроводов, что стоило бюджету рес­публики 36,4 млрд тенге. Как результат – обеспечена подача питьевой воды в 56 населенных пунктах области, а в 141 улучшено водоснабжение.

По сообщению руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйст­ва Адильбека Аубакирова, на начало 2019 года централизованным водоснабжением было обеспечено 394 сельских населенных пункта (СНП) (60,7%) с численностью населения 253,5 тыс. человек (81,6%). Без доступа к нему остаются пока 57,3 тыс. человек. В целом охват жителей области централизованным водоснабжением составляет 89,8% (сельского – 81,6%).

Что особенно радует, в последние годы в районах области удалось восстановить ранее действовавшие сети водоснабжения, включая локальные объекты водопровода, разводящие и групповые сети. К примеру, в Тимирязевском районе за сравнительно небольшие средства – 50 млн тенге – восстановлена разводка в 11 селах. По расчетам специалистов, это оказалось в 10 раз дешевле, чем строить ту же инфра­структуру по новым проектам.

Нынче методом санации планируется восстановить старые разводящие сети в 35 селах региона. Причем к этой работе, как отмечают в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, подключаются и предприниматели.

По информации Адильбека Ауба­кирова, на 2019 год Минис­терством индустрии и инфраструктурного развития РК и областным акиматом на правах софинансирования предусмотрено ассигновать на реализацию проектов по водоснабжению и водоотведению 2,7 млрд тенге. Кроме того, через Комитет по водным ресурсам Минсельхоза РК для продолжения реконструкции групповых водопроводов намечено выделить 5,4 млрд тенге.

Имеется внушительный задел и на следующий год. Но... медленная разработка ПСД фактически ставит крест на радужных планах органов власти и надеждах сельчан.

– Несмотря на планируемое увеличение объема инвестиций на 3,3% в 2020 году, будут завершены работы только на переходящих объектах с текущего года. Заявить на финансирование новые не представляется возможным в связи с отсутствием готовых проектов из-за затянутых процедур проектирования, – заявил Адильбек Аубакиров на одном из недавних заседаний в областном акимате.

По его словам, длительная разработка ПСД по проектам строительства и реконструкции групповых водопроводов, заказчиком которых выступает Комитет по водным ресурсам МСХ, серьезно тормозит развитие системы водообеспечения региона. Так, напри­мер, уже несколько лет идет составление проектно-сметной документации на реконструкцию Кокшетауского (с 2017 года), Ишимского, Булаевского групповых водопроводов (4-я очередь). Еще одна проблема – ненадлежащая эксплуатация ранее построенных объектов.

По итогам проведенного мониторинга выяснилось, что из 175 объектов, введенных в рамках госпрограмм «Питьевая вода», «Ак булак» и развития регионов до 2020 года, лишь 92 (53%) на сегодня переданы в доверительное управление специализированным эксплуатирующим организациям.

Мутный вопрос

Проблемы развития систем водоснабжения и водоотведения обсуждались год назад на одном из заседаний Правительства. И уже тогда отмечалось, что одним из сдерживающих факторов выступает раздробленность функций. Например, возникает ситуация, когда групповой водопровод постро­ен, а сети внутри поселков еще не готовы, то есть та или иная часть труб простаивает, и население не может получить питьевую воду.

Увы, данная проблема остается весьма актуальной и сегодня. Селяне по-прежнему живут без обещанной воды и в век Четвертой промышленной революции на средневековый манер покупают ее в флягах, для чего вынуждены ходить к пунктам раздачи, которые зачастую находятся на краю села.

Особенно тяжело зимой. Для бытовых нужд сельчане обычно растапливают снег и лед. Удручающая картина наблюдается не только в отдаленных и так называемых неперспективных селах, но и в поселках, от которых до райцентра рукой подать.

В селе Асанове Кызылжарского района люди ждали обещанной воды больше 3 лет. Еще в 2014-м

им обещали, что вот-вот цент­ральное водоснабжение будет подведено к каждому дому – на строительство разводящей инфраструктуры из областного бюджета выделили более 263 млн тенге. Но даже когда долгожданные сети появились (в 2017 году), живительная влага в домах жителей, выложивших немалые деньги за ее подведение, так и не появилась.

Как пояснили возмущенным людям, вода не подавалась в связи с отсутствием давления со стороны магистрали РГП «Есиль су». «Местные сети построили, работа выполнена, а воды не было все это время по объективным причинам – магистральный трубопровод оказался откровенно старым. И мы не могли обеспечить по нему подачу воды в Асаново под нужным давлением», – объяснили, расписавшись в собственном бессилии, представители районного акимата.

Проблему удалось решить лишь спустя некоторое время. Однако похожие случаи наблюдаются и в других населенных пунктах. Из-за несогласованности действий подрядчиков и отсутствия должного контроля решение вопросов водоснабжения затягивается на месяцы.

По итогам мониторинга, проведенного ОО «НПО «The Last Hope», основные причины, тормозящие исполнение государственной программы, – неэффективное расходование бюджетных средств, некачественные строи­тельство и реконструкция водоводов, нарушение сроков ремонтно-строительных работ и несоблюдение санитарно-гигиенических требований к качеству питьевой воды.

– Главная причина – отсутствие системного подхода и должного взаимодействия центральных и местных исполнительных органов при планировании работ по развитию и модернизации систем водоснабжения. Финансирование из республиканского и местных бюджетов не всегда осуществлялось в соответствии с приоритетами. В результате в некоторых случаях построенные за значительные бюджетные средства объекты простаивали, тогда как другие из-за нехватки финансирования реконструировались лишь частично, – отметил председатель правления ОО «НПО «The Last Hope» Руслан Асаубаев.

Отсутствие централизованного водоснабжения заставляет людей бросать дома и переезжать в другие районы в поисках нормальных условий для жизни. Многие опасаются за свое здоровье и здоровье детей, и небезосновательно. По данным санитарных врачей Северного Казахстана, в 209 школах региона дети пьют привозную воду сомнительного качества.

– 27 школ имеют стационарное водоснабжение, – сообщил начальник областного департамента охраны общественного здоровья Серикбай Касмакасов на одном из заседаний в акимате области. – На привозной воде функционируют 209 школ, но качество этой воды не гарантировано.

Как пить дать

Пока в иных селах вынуждены выслушивать обещания местных властей о долгожданном водопроводе, в селе Николаевке Есильского района, где проживают чуть больше 1 300 человек, уже почти поверили в скорое счастье. Сейчас здесь идут работы по прокладке трубопровода методом санации.

– В селе Николаевке мы очищаем колодцы, в старую трубу проталкиваем специальный шнур, цепляем трос и по старой трубе проволакиваем новую пластиковую трубу от колодца до колодца. На фитингах соединяем и, где требуется, ставим колонки или гидранты, – проинформировал подрядчик Вадим Григорьев.

В настоящее время к системе центрального водоснабжения подключено около 15 сельских домов, и один из них – Ербая Оспанова. По словам мужчины, раньше приходилось платить по 20 тенге за флягу чистой питьевой воды, а для полива и водопоя скота использовать воду из скважины во дворе. Чтобы провести воду к дому, пенсионер заплатил 60 тыс. тенге.

Кроме того, в районе ведется реконструкция Пресновского группового водопровода второй очереди.

– Реконструкция предусматривает подключение к центральному водоснабжению села Прес­новки Жамбылского района и 17 сел в 3 районах: Есильском, Мамлютском и Жамбылском, где в общем проживают более 20 тысяч человек, – сообщил главный инженер ТОО «Есиль су» РГП «Казводхоз» Никита Забавин. – В 17 селах предусмотрено строительство напорно-регулирующих сооружений с водными резервуа­рами и насосными станциями, в 6 – пунктов раздачи воды.

Всего же в текущем году на водоснабжение в Северо-Казахстанской области направят 9,1 млрд тенге. На эти деньги построят 135 км сетей, подадут воду и улучшат водоснабжение в 32 селах, где проживают 26,5 тыс. человек.

– Дополнительно в текущем году из средств областного бюджета будут восстановлены 208 километров разводящих сетей водоснабжения в 41 селе, где проживают 28 тысяч жителей, – сообщил, отчитываясь перед депутатами областного маслихата, аким области Кумар Аксакалов. Более того, по его словам, местные власти готовы оказать помощь сельчанам, которые пожелают провести водопровод в дом.

По итогам года в Северо-Казахстанской области доступ сел к централизованному водоснабжению планируется довести до 62,4, сельского населения – до 82%. Вот только не подвела бы опять разрозненность.