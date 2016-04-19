​Военная история и современность

Открытие музея, а точнее, Национального военно-патриотического центра ВС РК, в состав которого это культурное учреж­дение входит, инициировало Министерство обороны страны. Оно указало на необходимость сведения воедино имеющейся информации по этой довольно обширной тематике. Не менее важной, считают работники ведомства, является и патриотическая составляющая, особенно по отношению к подрастающему поколению казахстанцев – будущих защитников нашей Родины.

Музей стал теперь главной площадкой для организации встреч выдающихся личностей – военных, космонавтов, ветеранов Второй мировой и афганской войн со школьниками и студентами вузов столицы. Здесь же проходят военно-спортивные игры, конкурсы, семинары с участием историков, командиров войсковых частей, школьных учителей по начальной военной подготовке. И ни одно мероприятие не проходит в стенах НВПЦ без экскурсии по главному музею военно-исторического направления в Казахстане.

Так, большой популярностью у детей пользуется зал истории войн XX века. Представленные тут артефакты рассказывают о деятельности алашордынцев, Великой Отечественной войне и войне в Афганистане. Неподдельный интерес школьников вызывают как оружие того времени, так и личные вещи участников событий, ставшие свидетелями страшных сражений.

– Я думаю, равнодушными здесь не оставят ни одного мальчишку ни изрешеченная пулями фляга из-под воды, ни пробитая каска солдата, ни снайперская винтовка, ни наган, – делится заместитель начальника музея Аскар Касымов. – Тем более что наши экскурсоводы всегда пытаются найти особый подход к каждому посетителю музея. Для того чтобы ответить на все вопросы любознательных «почемучек», они изучают тему дополнительно, самостоятельно разыскивают малоизвестные сведения.

В качестве примера можно назвать тот факт, что многие экскурсоводы делают акцент на малоизвестной по школьной программе личности – Хиуаз Доспановой. А ведь штурман-стрелок 588-го бомбардировочного авиаполка, которых называли «ночные ведьмы», вернулась с войны инвалидом. За храбрость и отвагу Х. Доспанову наградили орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и другими боевыми наградами, ей присвои­ли Халық Қаһарманы.

Интересна и экспозиция, где рассказывается о судьбе героя войны в Афганистане Бориса Керимбаева. Он возглавлял отдельный отряд специального назначения, который работал в труднодоступном горном ущелье Панджшер. За его голову моджахеды обещали большие деньги, так важно им было обезвредить этого доблестного воина по прозвищу Қара майор.

Большой популярностью посетителей также пользуется диорама «Р. Кошкарбаев. Флаг над Рейхстагом». Ну как не проникнуться патриотизмом мальчишкам, которые видят своего соотечественника, одним из первых водрузившего Крас­ное знамя над логовом врага во время Великой Отечественной войны.

К слову, подобные диорамы есть также в зале «Древность – XIX век». Приближенные к реальности сражения сакских воинов с персами, казахских батыров с джунгарами в точности воспроизводят картину того периода. А еще в этом зале имеются голограммы с изображением всех видов оружия, что всегда имел при себе уважаемый воин, шлем и перстень «больших» военачальников.

– Таким образом мы постарались совместить традиционное экспонирование с информационными, технологичными новинками современности, – поясняет А. Касымов. – И не прогадали, поскольку сегодня спросом пользуются не только голограммы, но и имеющиеся в музее тачскрины – сенсорные экраны, в которых содержится база данных о погибших и без вести пропавших военнослужащих, призванных с территории Казахстана в годы Великой Отечественной войны.

По словам заместителя начальника, в музее запланировано открытие специального интерактивного зала, где при помощи компьютерной программы желающие смогут «проехать» на танке, «пострелять» из пушки и даже поучаствовать в конкретном историческом сражении.

Говоря о музее Вооруженных сил РК, нельзя обойти стороной и зал оружия XX–XXI веков. Большинство из представленных здесь экспонатов находится на вооружении современной армии Казахстана. И в первую очередь это знаменитый автомат Калашникова, наброски которого, кстати, автор сделал именно в Казахстане, а точнее, на станции Матай Алматинской области, где он какое-то время работал в местном депо.

Помимо пистолетов и автома­тов здесь также представлены оригиналы минометного оружия, оптических прицелов и даже реактивных снарядов, которыми оснащены сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы респуб­лики. Но обо всем, конечно, не расскажешь.

Куда лучше увидеть своими глазами все это разнообразие боевой славы казахстанской армии. Тем более повод имеется. Уже на следующей неделе в зале периодических выставок музея откроется экспозиция «Вещи между жизнью и смертью». Личные вещи солдат Второй мировой войны представят в столице на этот раз музееведы из Стокгольма.

Постоянные же выставки художественных картин в музее проходят в зале изобразительного искусства. Вниманию посетителей здесь представлены работы на военную тематику от Николая Гаева, Павла ­Зальцмана, Евгения Сидоркина, а также современных художников – Темирхана Ордабекова, Николая Аштемы, Аманжола Мусалимова и других.