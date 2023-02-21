Военная прокуратура не подтвердила факт насилия над совершившим суицид солдатом на заставе "Шөлдала"

Общество
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Как отметили в ведомстве, правомерность действий адвоката С. Пралиева по опубликованию обстоятельств уголовного дела рассматривается уполномоченным органом, дисциплинарной комиссией адвокатов.

Фото: Kazpravda.kz

В главной военной прокуратуре рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту суицида солдата-срочника Б. Мираш, сообщает Kazpravda.kz.

"В августе 2022 года произошел трагический случай, связанный со смертью военнослужащего срочной службы Б. Мираш на пограничной заставе "Шөлдала". В доведении до самоубийства путем превышения власти подозревается военнослужащий по контракту этой же заставы, который, согласно материалам дела, систематически психологически унижал и избивал Б. Мираш, а также остальных военнослужащих срочной службы его призыва. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается и находится на особом контроле", - проинформировали в военной прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, в ходе следствия были проверены все версии произошедшего, в том числе возможного сексуального насилия, которая не подтвердилась.

"Ходатайства адвоката рассмотрены в установленные сроки и были удовлетворены в порядке уголовно-процессуального законодательства. Правомерность действий адвоката С. Пралиева по опубликованию обстоятельств уголовного дела рассматривается уполномоченным органом, дисциплинарной комиссией адвокатов", - говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

Иная информация по досудебному расследованию с учетом неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении "Шөлдала" в Жамбылской области находится под стражей.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, по факту смерти военнослужащего срочной службы департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК по Жамбылской области рядового Мираш Д.Б. зарегистрировано и расследуется уголовное дело по статье 451 части 2 Уголовного кодекса РК - превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

По факту смерти военнослужащего в пограничном отделении "Шөлдала" в Жамбылской области провели внутреннее расследование и ряд лиц отстранили от должностей.

Напомним, активистка Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook сообщила, что 18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области. По ее словам, он совершил суицид.

 

 

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