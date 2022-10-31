Военная романтика

Служебные собаки, оружие и гвардейская каша стали «фишками» экскурсии школьников в военчасть Национальной гвардии РК.

Интересную поездку организовали в Региональном командовании «Шығыс». Военнослужащие части 5518 приоткрыли школьникам из села Таврия Уланского района сек­реты армейской жизни. Как рассказал начальник пресс-службы РгК «Шығыс» Багдат Амангельды, детям показали технику и различные виды стрелкового оружия. Неподдельные эмоции вызвали тренировки кинологов со своими служебными собаками, когда четвероногие бойцы искали взрывчатые вещества или бросались на защиту при нападении условного противника.

– У нас при клубе есть музей боевой славы, где собрана история военчас­ти за годы независимости страны, – отметил Багдат Амангельды. – Подростки, особенно мальчики, с интересом рассматривали награды части, фотографии. Один из них замер возле экспозиции с офицерским мундиром и заявил: «Я стану генералом!»

В клубе школьники показали военнослужащим свои творческие таланты. А завершился день угощением в армейской столовой. На ужин ребята попробовали настоящую гвардейскую кашу из гречки с мясом.

Как заключили в военчасти, такие экскурсии играют важную роль в пат­риотическом воспитании. Школьники своими глазами видят, как идет служба солдат, которые стоят на страже порядка в стране.