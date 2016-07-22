Свежий выпуск
​Военно-исторический аспект
Далелхан ШАХАНОВ

В рамках этого соглашения главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков и директор Национального музея Дархан Мынбай договорились тесно сотрудничать в культурно-духовной сфере.

– Национальный музей сегодня является неотъемлемой частью истории нашего народа. Это самый молодой и крупный музей в Центральной Азии, кроме того, он входит в число 10 больших музеев мира. Музей был создан в рамках реализации государственной программы «Культурное наследие» по поручению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Многие ценности, выявленные в рамках государственной программы «Культурное наследие», составляют бесценный фонд Национального музея. Наше учреждение оснащено оборудованием, соответствующим мировым стандартам, для экспозиций используются современные выставочные технологии, – отметил Дархан Мынбай, открывая встречу.

В свою очередь Руслан Жаксылыков поблагодарил Дархана Камзабековича за теплый прием и намерения сотрудничать с войсками правопорядка.

– У нашей страны великая история, она богата традициями и обычаями. Через множество трудностей и испытаний пришлось пройти нашему народу. Несмотря на это, наших предков не сломили, они выстоя­ли и сохранили будущему поколению страну со славной историей и традициями. И сегодня Казахстан благодаря мудрой политике Главы нашего государства, Лидера нации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Нурсултана ­Назарбаева успешно развивается по пути построения Страны Великой Степи, – сказал Руслан Фатихович.

С целью привить военнослужащим Национальной гвардии чувство гордости за героико-историческое наследие страны, казахстанского патриотизма, а также наладить научно-методический обмен опытом между Национальным музеем РК и Центральным музеем Национальной гвардии подписание меморандума даст старт развитию двусторонних отношений в культурно-духовной сфере. Как отметил главнокомандующий Национальной гвардией, воен­нослужащие являются продолжателями славных боевых традиций батыров и ветеранов Великой Отечественной войны, и им важно знать историю и традиции нашего народа. Благодаря тесному взаимодействию в этом плане откроются хорошие возможности для культурного и эстетического воспитания воен­нослужащих войск правопорядка.

В рамках меморандума о сотрудничестве предусматриваются выездные выставки экспонатов Национального музея в воинские части, экскурсии в Национальный музей военнослужащих Астанинского гарнизона и зарубежных коллег во время рабочих визитов, оказание методической помощи при оформлении Центрального музея Национальной гвардии. Кроме этого, планируется проведение совместных мероприятий, в их числе уроки мужества и патриотизма, тематические вечера, «дни открытых дверей», фотовыставки, выпуск методических пособий и фотоальбомов. 

Популярное

Все
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Вышло новое постановление по проведению вакцинации от коронавируса в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Майор Штурм
Свежий выпуск
Школа имени фронтовика
Свежий выпуск
Будущим защитникам
Свежий выпуск
Навестили и помогли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]