​Военно-исторический аспект

В рамках этого соглашения главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков и директор Национального музея Дархан Мынбай договорились тесно сотрудничать в культурно-духовной сфере.

– Национальный музей сегодня является неотъемлемой частью истории нашего народа. Это самый молодой и крупный музей в Центральной Азии, кроме того, он входит в число 10 больших музеев мира. Музей был создан в рамках реализации государственной программы «Культурное наследие» по поручению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Многие ценности, выявленные в рамках государственной программы «Культурное наследие», составляют бесценный фонд Национального музея. Наше учреждение оснащено оборудованием, соответствующим мировым стандартам, для экспозиций используются современные выставочные технологии, – отметил Дархан Мынбай, открывая встречу.

В свою очередь Руслан Жаксылыков поблагодарил Дархана Камзабековича за теплый прием и намерения сотрудничать с войсками правопорядка.

– У нашей страны великая история, она богата традициями и обычаями. Через множество трудностей и испытаний пришлось пройти нашему народу. Несмотря на это, наших предков не сломили, они выстоя­ли и сохранили будущему поколению страну со славной историей и традициями. И сегодня Казахстан благодаря мудрой политике Главы нашего государства, Лидера нации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Нурсултана ­Назарбаева успешно развивается по пути построения Страны Великой Степи, – сказал Руслан Фатихович.

С целью привить военнослужащим Национальной гвардии чувство гордости за героико-историческое наследие страны, казахстанского патриотизма, а также наладить научно-методический обмен опытом между Национальным музеем РК и Центральным музеем Национальной гвардии подписание меморандума даст старт развитию двусторонних отношений в культурно-духовной сфере. Как отметил главнокомандующий Национальной гвардией, воен­нослужащие являются продолжателями славных боевых традиций батыров и ветеранов Великой Отечественной войны, и им важно знать историю и традиции нашего народа. Благодаря тесному взаимодействию в этом плане откроются хорошие возможности для культурного и эстетического воспитания воен­нослужащих войск правопорядка.

В рамках меморандума о сотрудничестве предусматриваются выездные выставки экспонатов Национального музея в воинские части, экскурсии в Национальный музей военнослужащих Астанинского гарнизона и зарубежных коллег во время рабочих визитов, оказание методической помощи при оформлении Центрального музея Национальной гвардии. Кроме этого, планируется проведение совместных мероприятий, в их числе уроки мужества и патриотизма, тематические вечера, «дни открытых дверей», фотовыставки, выпуск методических пособий и фотоальбомов.