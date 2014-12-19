Военно-исторический аспект Свежий выпуск 590 Колонку подготовил Дулат МОЛДАБАЕВ

Значение кафедры все более будет возрастать в связи с поставленными перед ней задачами. Кафедра станет выпускать кадры по специальности «военная история» в докто­рантуре PhD, что предусматривает расширение и углубление учебной программы. В концепции развития НУО предполагается набор в магистратуру по специальности «военная история с казахским и русским языками обучения», что потребует разработки учебной программы, которая в течение двух лет позволит сформировать военного историка, имеющего полноценное высшее историчес­кое и высшее военное образование.

На кафедре будут организовываться встречи с ветеранами войн, экскурсии по военно-историческим музеям и мемориалам. Для проведения занятий по отдельным темам будут приглашаться видные деятели нау­ки, культуры и искусства. Большое внимание требуется уделять связям с историческими факультетами ведущих вузов, с научными и архивными учреждениями.

На сегодня занятия по историческим дисциплинам проводятся с магистрантами, докторантами и слушателями курса подготовки. А как выпускающая кафедра будет работать со следующего учебного года.

Небо зовет

Восемнадцать воспитанников республиканской школы «Жас улан» в нынешнем году прошли летную практику в Государственном авиационном центре, наработав самостоятельный налет на легких учебно-тренировочных самолетах. Те, кто мечтает связать свою судьбу с военной авиацией, и их сверстники, пока стоящие на перепутье, с интересом слушали рассказы военных летчиков о службе в Силах воздушной обороны, получили ответы на свои вопросы.

Уланы узнали, что кроме пилотов и штурманов в военной авиации востребованы специалисты инженерно-авиационной службы, тыла, связи. Им рассказали о предназначении истребителей, штурмовиков, вертолетов, транспортных самолетов. Ознакомили с требованиями поступления в военные учебные заведения, где готовят кадры для военно-воздушных сил.

Бывалые летчики отмечали, что будущий авиатор должен выбрать профессию по зову сердца и иметь огромное желание летать, быть готовым к трудностям и препятствиям на пути к небу, упорно и настойчиво идти к своей мечте. На сегодня семь выпускников школы «Жас улан» уже обучаются в Военном институте Сил воздушной обороны в Актюбинске.





