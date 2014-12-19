Военно-исторический аспект

Свежий выпуск
590
Колонку подготовил Дулат МОЛДАБАЕВ
Значение кафедры все более будет возрастать в связи с поставленными перед ней задачами. Кафедра станет выпускать кадры по специальности «военная история» в докто­рантуре PhD, что предусматривает расширение и углубление учебной программы. В концепции развития НУО предполагается набор в магистратуру по специальности «военная история с казахским и русским языками обучения», что потребует разработки учебной программы, которая в течение двух лет позволит сформировать военного историка, имеющего полноценное высшее историчес­кое и высшее военное образование.
На кафедре будут организовываться встречи с ветеранами войн, экскурсии по военно-историческим музеям и мемориалам. Для проведения занятий по отдельным темам будут приглашаться видные деятели нау­ки, культуры и искусства. Большое внимание требуется уделять связям с историческими факультетами ведущих вузов, с научными и архивными учреждениями.
На сегодня занятия по историческим дисциплинам проводятся с магистрантами, докторантами и слушателями курса подготовки. А как выпускающая кафедра будет работать со следующего учебного года.
Небо зовет
Восемнадцать воспитанников республиканской школы «Жас улан» в нынешнем году прошли летную практику в Государственном авиационном центре, наработав самостоятельный налет на легких учебно-тренировочных самолетах. Те, кто мечтает связать свою судьбу с военной авиацией, и их сверстники, пока стоящие на перепутье, с интересом слушали рассказы военных летчиков о службе в Силах воздушной обороны, получили ответы на свои вопросы.
Уланы узнали, что кроме пилотов и штурманов в военной авиации востребованы специалисты инженерно-авиационной службы, тыла, связи. Им рассказали о предназначении истребителей, штурмовиков, вертолетов, транспортных самолетов. Ознакомили с требованиями поступления в военные учебные заведения, где готовят кадры для военно-воздушных сил.
Бывалые летчики отмечали, что будущий авиатор должен выбрать профессию по зову сердца и иметь огромное желание летать, быть готовым к трудностям и препятствиям на пути к небу, упорно и настойчиво идти к своей мечте. На сегодня семь выпускников школы «Жас улан» уже обучаются в Военном институте Сил воздушной обороны в Актюбинске.


Популярное

Все
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Сын спас маму, отдав свою печень
К лишению свободы приговорен житель Шымкента за попытку реализовать поддельные доллары
Меняя мир к лучшему
К больному на дрезине
О Джучи – без мифов
В кредитной западне
Энергетика и декарбонизация
Профессия – миротворец
Когда мусорщики «не выгребают»
Конфликтная сфера – жилье
Пустующие школы
Ударим саксаулом по пескам
Чем ниже любовь, тем выше срок
Палка о двух концах
Депутат Тимур Елеусизов понесет наказание за мат в маслихате
Знание государственного языка – долг каждого
Необходим запас электроэнергии
Из безработного – в предприниматели
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Академия наук: миссия выполнима
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
Какого цвета «честный» мед?
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист

Читайте также

Путеводитель для путешественников
В соответствии с мандатом миссии ООН
Урок впрок
Притяжение культуры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]