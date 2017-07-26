Военно-патриотический лагерь "Кайсар" открылся в Актау

Общество
В Актау открылся военно-патриотический лагерь "Кайсар" на базе Регионального управления береговой охраны Пограничной службы КНБ РК, сообщает Kazpravda.kz.



Лагерь проходит на базе учебного центра, где готовят специалистов, младших корабельных специалистов на корабли пограничной службы, а также воинов пограничников, занимающихся охраной государственной границы.







В течение трех дней ребята наравне с военнослужащими будут постигать азы военного дела и повышать уровень физической выносливости. Впрочем, ознакомившись с бытом и службой пограничников, дети в первый же день приступили к выполнению заданий и прохождению учебной боевой подготовки.







Организаторы многое предусмотрели, чтобы максимально приблизить обстановку к реалистичным армейским будням. Ребят ожидают ранний подъем, построение, основы рукопашного боя, стрельба из пневматики, изучение армейского комплекса вольных упражнений, тактико-тематических характеристик АК-74, РПК-74, СВД, боевой техники ПС КНБ РК и многое другое.







По словам организаторов, военно-патриотический лагерь дает возможность ребятам в будущем прийти в вооруженные силы уже обученными и имеющими представление о службе в армии непонаслышке, а самое главное, лагерь способствует возникновению у ребят желания служить родине.

"Проводя подобные мероприятия, такой лагерь, мы ставим целью активизировать и совершенствовать военно-патриотического воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма. На базе такого военного заведения хотим показать ребятам, что такое воинская служба, какая она, в частности, пограничная служба КНБ. Также надеемся, что получив здесь знания и опыт, они после окончания лагеря обретут желание и получат возможность в дальнейшем выбрать военную профессию", – рассказал организатор, председатель Молодежного общественного объединения "Мангистауская региональная лига "Кайсар" военно-патриотических клубов" Мурат Мухамеджанов.







Такое мероприятие организаторы на базе морского учебного центра регионального управления береговой охраны пограничной службы КНБ РК проводят уже не впервые. Региональная лига "Кайсар" ежегодно проводит детям экскурс в мир вооруженных сил, предоставляя ребятам возможность побывать на военных кораблях, воинских частях и учебных центрах, пострелять из оружия.



Мероприятие проходит в рамках государственного социального заказа ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Мангистауской области".








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