Военное положение ввели в одном из районов Пекина

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. Руководство рынка распорядилось провести тестирование на COVID-19 у всех работников, общее число которых достигает порядка 10 тысяч человек.



В Пекине в четверг впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок "Синьфади".



12 июня власти сообщили еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели, второй никуда из Пекина не выезжал. После того, как у них подтвердился коронавирус, власти провели тщательное эпидемиологическое расследование, в результате которого и проверили рынок.

"Режим военного положения введен в районе Фэнтай, создан оперативный штаб", - заявил Чу Цзюньвэй.