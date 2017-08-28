​Военное сотрудничество

В Астане прошла встреча министра обороны РК генерал-полковника Сакена Жасузакова с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым. Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, включая ситуацию в Афганистане, дальнейшего эффективного развития военной составляющей ОДКБ, а также председательства Казахстана в организации в 2018 году.

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Глава военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков также встретился с секретарем Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым.

В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного сотрудничества. Необходимо отметить, что в текущем году планируется подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран.