Военнослужащая спортклуба Минобороны – в тройке мировых лидеров по биатлону

Военнослужащая спортклуба Министерства обороны РК – в тройке мировых лидеров по биатлону, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИнобороны РК.
"Новое достижение в военном спорте Казахстана – военнослужащая Центрального спортивного клуба армии МО РК младший сержант Алина Райкова заняла третье место в индивидуальной гонке на III этапе Кубка IBU", – говорится в пресс–релизе.
Турнир по биатлону проходит в австрийском Обертиллиах. "На пути к призовому месту в тройке лидеров международного турнира казахстанская биатлонистка обошла сильных соперниц из других стран. Дистанцию в 15 км с четырьмя огневыми рубежами она преодолела за 30,8 секунд, при этом, не допустив ни одного промаха. Первое и второе место младший сержант Алина Райкова "уступила" лишь россиянке Светлане Слепцовой - 47.08,6 (1 промах) и норвежке Лене Одланнсвик", – уточняется в сообщении.
Младший сержант Алина Райкова – титулованная спортсменка штатной команды ЦСКА по биатлону, участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионка зимней Универсиады 2015 года, мастер спорта РК.