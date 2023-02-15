Военнослужащего наградили медалью за спасение женщины при пожаре в Талдыкоргане

Общество
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Награду Ерику Касимбекову вручил заместитель начальника ДЧС Жетусуской области подполковник гражданской обороны Игорь Жуков.

Фото пресс-службы МО РК

Сержант воинской части 18404 Десантно-штурмовых войск Ерик Касимбеков награжден медалью Министерства по чрезвычайным ситуациям "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

18 января в 5-этажном доме по улице Красина в Талдыкоргане из-за замыкания в электропроводке случился пожар. В этот день командиру отделения ремонтной роты Ерику Касимбекову был предоставлен выходной за несение службы в наряде, и он находился дома. Услышав крики в подъезде, он выбежал на площадку. От соседей военнослужащий узнал, что в одной из квартир, где проживает пожилая бабушка, произошел пожар. Не раздумывая, Ерик Касимбеков проник в помещение, быстро обнаружил пожилую женщину и эвакуировал ее в безопасное место.

Мужественный поступок военнослужащего не остался без внимания. В торжественной обстановке награду Ерику Касимбекову вручил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетусуской области подполковник гражданской обороны Игорь Жуков.

"Благодаря смелым действиям военнослужащего Вооруженных сил, удалось спасти человеческую жизнь. Он не побоялся зайти в задымленную квартиру, быстро сориентировался в экстремальной ситуации и спас 84-летнюю женщину. Его самоотверженный поступок не остался без внимания. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Ерик Касимбеков награжден за смелость и отвагу ведомственной медалью", – прокомментировал представитель областного департамента.

 

 

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