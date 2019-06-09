Военнослужащие Казахстана завершили голосование на внеочередных выборах Президента
В Казахстане проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Воинские части и учреждения Вооруженных Сил Республики Казахстан стопроцентным составом приняли участие в голосовании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
"Каждому гражданину Республики Казахстан, независимо от рода деятельности, а также места проживания, основным законом страны гарантировано право принятия участия в выборах. На территории воинских частей и учреждений образовано 19 избирательных участков, на которых в данный момент проголосовало 100% военнослужащих.
Отмечается, что в голосовании во внеочередных выборах активно приняли участие представители Вооруженных Сил РК и члены их семей. Среди них военнослужащие структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил РК, частей и учреждений центрального подчинения, воинских частей Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Военно-морских Сил ВС РК, военно-учебных заведений и местных органов военного управления.
Военнослужащие Казахстана, проходящие службу и учебу в зарубежных странах, также приняли участие в выборах.
Необходимо отметить, что одними из первых проголосовали министр обороны генерал-майор Н. Ермекбаев и руководство Вооруженных Сил.