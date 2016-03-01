Военнослужащие РК поедут на учение "Степной орел-2016" в Великобританию

Тактико-специальное миротворческое учение "Степной орел-2016" пройдет в этом году в Великобритании. Ожидается, что туда будет привлечено до 250 военнослужащих казахстанской миротворческой бригады КАЗБРИГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Для переброски личного состава и вооружения будет использована военно-транспортная авиация ВС РК.
В преддверии июльских учений на базе КАЗБРИГ проведена конференция с участием казахстанских, американских, британских, таджикских, кыргызских и турецких военнослужащих.
Согласно плану, в Великобритании участники отработают действия в рамках миротворческих операций.
"Цели предстоящего учения – подготовка казахстанского миротворческого батальона "Казбат" к участию в операции по поддержанию мира, проведение самооценки экспертами ВС РК по программе НАТО "Концепция оперативного потенциала" и отработка процесса переброски и развертывания миротворческой роты ВС РК за рубежом для практического апробирования всех связанных с этим процедур, а также выработка рекомендаций при направлении роты в миротворческую операцию ООН в будущем", – уточнили в Минобороны.
Учения "Степной орел-2016" проводятся за пределами республики не впервые. Так, в 2014 году они прошли в Германии, на котором было задействовано более 150 военнослужащих ВС РК.
В прошлом году тринадцатые учения
"Степной орел" были проведены в нашей стране. В военном форуме участвовали представители Вооруженных сил США, Великобритании, Турции, Таджикистана, Кыргызстана, Германии, Франции, Непала и Афганистана.