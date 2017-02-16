Военнослужащие РК сразятся в командно-штабной военной игре

Фото пресс-службы Минобороны РК
Под руководством министра обороны генерал-полковника Сакена Жасузакова на базе Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Лидера нации с 14 по 17 февраля проводится командно-штабная военная игра по теме "Обеспечение военной безопасности", сообщает Kazpravda.kz.

"Особенность игры заключается в том, что по сценарию органы военного управления в условной военно-политической обстановке отрабатывают задачи по двухсторонней методике, то есть одни штабы будут выполнять задачи против других, действующих за условного противника", – пояснили в пресс-службе МО РК.

Военная игра проводится с целью отработки алгоритма действий органов военного управления при выполнении поставленных боевых задач, проверки профессионального уровня генералов и офицеров в ходе планирования и организации военных действий на различных стратегических направлениях. В ходе игры планируется отработать вопросы организации всех видов оперативного и материально-технического обеспечения войск при выполнении ими боевых задач в конфликтах различной интенсивности.

В игре задействованы офицеры органов военного управления видов ВС, командующие войсками региональных командований и Аэромобильных войск. В целях организации межведомственного взаимодействия на командно-штабные военные игры также привлекаются представители главных штабов, региональных органов управлений Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии РК.

"В плане проведения командно-штабной военной игры учтен анализ военных действий в Сирии, Ираке и Афганистане", – отмечается в информации.

