Военнослужащие ВС РК ликвидировали террористическую группировку

Фото пресс-службы МО
120 военнослужащих и 10 единиц специальной военной техники приняли участие в четырех тактических эпизодах при выполнении боевой задачи по ликвидации террористической группировки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

"По сценарию, военнослужащие частей РгК "Астана", а также сотрудники областного департамента внутренних дел были подняты по сигналу тревоги, командир озвучил задание – изучить условную диверсионную группировку, составить подробный план действий, осуществить захват и ликвидацию. Управление всей операцией велось из специально созданного оперативного штаба", – поясняют в ведомстве.

"После разведки и тщательного наблюдения за противником военнослужащие сосредоточили в заданном районе военную технику и личный состав, осуществили наступление и захват преступников. В результате операция была успешно выполнена, а цели учебно-тактического учения достигнуты в полной мере", – говорится в распространенной информации.

"Примечательно, что учение проводилось в условиях, максимально приближенных к городским. Это добавляет сложности. Ведь в реальных условиях бойцы должны не только ликвидировать преступную группировку, но и обеспечивать безопасность мирных жителей, которые могут стать жертвами боевых действий", – отметили в пресс-службе.

