Военнослужащие ВС РК собрали деньги на операцию ребенку

Общество
Военнослужащие вооруженных сил помогли собрать деньги на лечение двухлетней девочки – Вероники Григорьевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Добровольный сбор средств был организован во время благотворительного забега, организованного оборонным ведомством. Он прошел в Астане в рамках конкурса "Военная династия" и объединил свыше 700 человек.

"Военнослужащие участвовали в марафоне целыми семьями, таким образом демонстрируя подрастающему поколению, своим детям важность благотворительности, помощи и поддержки нуждающимся. Собранные средства были переданы в общественный фонд Аружан Саин "ДОМ", – отметили в пресс-службе.

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"Это наш скромный вклад в благое дело помощи детям. Когда знаешь, что какой-то своей частичкой помог болеющему ребенку, которому жизненно важно получить лечение, понимаешь, насколько важно не оставаться равнодушным", – говорят военные. 

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Вероника Григорьева страдает ретинопатией недоношенных. Это заболевание глаз возникает из-за нарушения развития сетчатки и может привести к полной потере зрения. Девочка уже перенесла четыре операции на глаза, они уже дали свои положительные результаты. Теперь в мае следующего года ее ждет завершающая операция.

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