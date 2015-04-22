Военнослужащий из Казахстана завоевал путевку на Олимпиаду-2016

Спорт
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Ксения Воронина
Фото с сайта mod.gov.kz
Рядовой контрактной службы Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК Михаил Красилов завоевал лицензию на Олимпийские игры 2016 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Путевка на Олимпиаду досталась армейскому спортсмену благодаря успешному выступлению в международном марафоне по легкой атлетике Vienna City Marathon, который завершился накануне в австрийской Вене.

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"Нашу сборную здесь представляли 30 спортсменов-легкоатлетов. Теперь Михаил Красилов приступит к интенсивным тренировкам, потому как на предстоящей олимпиаде в Рио-де-Жанейро планирует обязательно завоевать одно из призовых мест", – пояснили в Минобороны.

Тем временем в городе Инчхон (Южная Корея) продолжаются учебно-тренировочные сборы казахстанской команды Вооруженных Сил по таэквондо. Казахстанские спортсмены тренируются совместно со сборной командой Вооруженных Сил Южной Кореи.

"Такие совместные тренировки полезны для спортсменов Казахстана и Южной Кореи. Думаю, приобретенный опыт в дальнейшем положительно отразится на выступлениях наших спортсменов в соревнованиях республиканского и международного уровня", – сказал старший тренер-начальник команды по таэквондо капитан ЦСКА МО РК Анвар Усенов.

Минобороны подчеркивает, что спорт является неотъемлемой составляющей воинской службы казахстанских военнослужащих.

"Наши армейские спортсмены успешно выступают на соревнованиях мирового масштаба, достойно представляют вооруженные силы страны и всякий раз демонстрируют высокий уровень физической подготовленности", – отмечают в министерстве.

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