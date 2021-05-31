Военнослужащий-контрактник застрелился в Усть-Каменогорске

Военнослужащий-контрактник застрелился на посту в Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz.
"29 мая, выполняя службу на посту, военнослужащий по контракту воинской части 3477 рядовой Ильяс Муратович Айдосов совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы, в результате которого скончался", - говорится в информации пресс-службы РгК "Шығыс" Национальной гвардии РК.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, назначено служебное расследование. Причины и обстоятельства выясняются, сообщили в ведомстве.
"Командование Регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии выражает соболезнование родным и близким военнослужащего", - добавили в ведомстве.
