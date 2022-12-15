Военнослужащий Нацгвардии повесился в Жанаозене

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В Жанаозене военнослужащий по контракту повесился в своей комнате. Тело обнаружил его сослуживец. Об этом сообщил военный прокурор Актауского гарнизона.Ерлан Куткожа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трагедия произошла в общежитии воинской части 5548 Национальной гвардии РК Жанаозена, где 19-летний парень повесился на ремне в своей комнате.

"В рядах Нацгвардии погибший был с 2021 года. Прибыл из Актюбинской области. Служил по контакту специалистом-сапёром. Парень не женат. Родных о трагедии оповестили. Сейчас занимаемся выяснением всех обстоятельств. Это ужасная трагедия", – сообщил Ерлан Куткожа.