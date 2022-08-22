Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы

Военнослужащий контрактной службы Национальной гвардии Казахстана допустил самострел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«22 августа текущего года около 15:15 часов при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 (город Алматы) Абылай Сабыров (2001 года рождения) допустил огнестрельное саморанение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова. В результате полученного ранения данный военнослужащий скончался», – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят следственные действия. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.

Главное командование и региональное командование «Оңтүстік» Национальной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Абылая Сабырова.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.