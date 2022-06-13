Военнослужащий погиб при ремонте грузовика в Павлодаре

При ремонте грузовика погиб военнослужащий в Павлодаре. Несчастный случай произошёл в в/ч 5512, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как информировали в областном управлении здравоохранения, вызов в скорую помощь поступил в 19:17.

"По словам сослуживцев, мужчина качал колесо от КамАЗа, после этого произошёл взрыв", – говорится в сообщении.

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