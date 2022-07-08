Происшествия
Военнослужащий выстрелил в сослуживца на полигоне близ Нур-Султана

На полигоне в 60-ти километрах от Нур-Султана погиб 21-летний контрактник полка "Айбын". Как сообщили в воинской части, по предварительной версии, причиной смерти стало огнестрельное ранение. В военнослужащего Дархана Малика из боевого оружия случайно выстрелил его же сослуживец. Стрелявший не знал о том, что оно было заряжено, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Дархан Малик поступил на службу в воинскую часть 0112 три года назад. Он с детства мечтал служить родине. Был верен своей службе, как утверждают коллеги, стремился к высоким званиям. Однако жизнь его оборвалась внезапно.

О смерти молодого человека его родным сообщили сегодня утром, 8 июля. Однако точную причину смерти ещё только предстоит выяснить. Близкие возмущены тем, что им предоставляют противоречивые данные.

"Мне предоставляют разную информацию. Утром сказали: сам застрелился. Через час позвонили, сообщили, что в столовой застрелился. И вот офицеры говорят, там, куда выносят мусор, они играли и там его застрелили", - говорит отец погибшего солдата Амангельды Шокеев.

Военнослужащий Дархан Малик женился весной этого года. Вместе с супругой они ждали первенца. Как утверждает тетя погибшего, парень всегда был добрым, ответственным и старался помочь окружающим. А накануне он звонил родным и просил в долг деньги. Однако зачем они ему понадобились - неизвестно.

"Они говорят два военных друг в друга стреляли в ходе игры. У Дархана пистолет был не заряжен. А второй военный якобы забыл, что его оружие было с патроном. Он выстрелил в него, и только тогда понял, что убил человека. Теперь хотят представить это как несчастный случай", - рассказывает родственница погибшего Раушан Акишева.

В самой же воинской части сообщили, что парень вместе со своими сослуживцами отправились на полигон в 60-ти километрах от столицы. Там проходили плановые занятия по обучению стрельбе. Два военнослужащих были в группе быстрого реагирования и охраняли остальных солдат.

"Кто заступает в наряд, они всегда вооружены. Выстрел был из табельного оружия. Вот они утром, после того, как личный состав покушает, все уехали на занятие. Они должны были покушать. И вот в этой палате, я не знаю, что там случилось, они друг друга знают, хорошие товарищи", - сообщил заместитель командующего силами особого назначения воинской части 0112 Ерлан Джаркинбаев.

При этом, товарищ погибшего контрактника свою вину признает - добавили в воинской части. Отметив, что выстрел был случайным. Между тем, по факту смерти военнослужащего начато расследование, добавил телеканал.

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