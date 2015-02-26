Военные делятся опытом Антон СЕРОВ

Встреча прошла на базе Национального университета обороны им. Первого Президента – Лидера нации в рамках плана мероприятий по расширению и углублению отношений Казахстана с иностранными государствами и международными организациями в области обороны на текущий год.

Представители военных ведомств более 20 стран обсудили итоги прошлого года, поставленные задачи на 2015 год, а также долгосрочные планы ВС Казахстана и дальнейшее взаимодействие оборонных ведомств.

– Определяющей тенденцией развития казахстанской армии является ее профессионализация, информатизация, роботизация и интеллектуализация. Исходя из этого, приоритетом на среднесрочную перспективу является изучение передового опыта зарубежных стран в области боевой подготовки, управления кадрами, социального обеспечения и призыва на службу, организации совместных тренировок и учений, – отметил на встрече с военными атташе первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-полковник Сакен Жасузаков.

В Казахстане аккредитованы военные атташе 41 страны. Только за прошедшие несколько лет военно-дипломатический корпус пополнился представителями Японии, Венгрии, Нигерии, Йемена, Уганды, Шри-Ланки и Швеции.

