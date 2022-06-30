В мире Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб 30 июня 2022 г. 0:07 Адина Нурберген Четыре месяца и миллионы судеб Более четырех месяцев продолжается вооруженный конфликт на территории Украины. Миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь из районов военных действий, о числе раненых и убитых по-прежнему нет точных данных. ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ Так характеризуют ситуацию в Украине эксперты Организации Объединенных Наций. Говоря о продолжающейся эскалации конфликта, кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что боевые действия на территории страны привели к немыслимым человеческим жертвам и разрушениям, а также к потрясениям на мировых продовольственных рынках. Он также подчеркнул, что из-за вооруженного конфликта, который затронул все сферы жизни, более 12 млн украинцев, в том числе миллионы детей, вынуждены были покинуть свои дома. То есть под угрозой оказалось будущее целого поколения. Сейчас, по словам Амина Авада, Организация Объединенных Наций стремится расширить свое присутствие в Украине, сотрудничая с правительством страны, международными неправительственными организациями и с более чем 300 местными партнерами из гражданского общества. Только благодаря этому сотрудничеству удается быстро доставлять гуманитарную помощь людям на территории государства. В настоящее время ООН оказывает поддержку почти 9 млн человек. – На востоке Украины, где продолжаются ожесточенные бои, мирные жители оказались в ловушке и отрезаны от продовольствия, питьевой воды и электричества. Мы добиваемся гуманитарного доступа в эти районы для оказания помощи гражданским лицам, – заявил кризисный координатор ООН по Украине. Он выразил опасения, что вооруженный конфликт перейдет в затяжную фазу, и тогда гуманитарные потребности будут только расти. – Мы рассчитываем при этом на постоянную международную поддержку и внимание к гуманитарной ситуации в Украине. Но в первую очередь нам нужен мир, – отметил Амин Авад. Тем временем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил план действий по защите внутренне перемещенных лиц во всем мире. Он подчеркнул, что число внутренних переселенцев в разных странах с каждым годом растет. Люди покидают свои дома в результате конфликтов, насилия, стихийных бедствий, высокого уровня преступности или выселений. Но, в отличие от беженцев, на них не распространяются международно-правовые механизмы защиты, а государства не всегда проявляют готовность или имеют возможность предоставить им помощь. В результате вооруженного конфликта вынужденными переселенцами стали миллионы жителей Украины. – Всего за три месяца в этой стране свои дома и места жительства покинули 13 миллионов человек, – сказал Антониу Гутерриш в видеопослании участникам встречи по внутренне перемещенным лицам. – Почти две трети из них перебрались в другие районы страны. В связи с бедственным положением, в котором оказались внутренне перемещенные лица, мы обязаны помочь им. За основу плана действий, который предложил Генсек ООН, взяты рекомендации Группы высокого уровня по вопросу о перемещении лиц внутри страны. В нем три ключевые цели. Первая – помочь внутренне перемещенным лицам найти долгосрочные решения. Вторая – усилить меры, направленные на предотвращение кризисов перемещения людей в будущем. И третья – обеспечить более надежную защиту и помощь внутренним беженцам. – Бедственное положение внутренне перемещенных лиц – это больше, чем гуманитарная проблема, – считает Генеральный секретарь ООН. – Эта проблема затрагивает вопросы устойчивого развития, мироустройства в целом, защиты прав человека и многие другие. В плане действий четко расписаны обязательства учреждений ООН по защите внутренне перемещенных лиц. Напомнив, что решение проблем внутренних переселенцев – это в первую очередь обязанность государств, Антониу Гутерриш призвал все страны и международные финансовые институты внести свой вклад в улучшение положения этой категории населения. Говоря о правовой защите внутренне перемещенных лиц, Генсек Организации Объединенных Наций подчеркнул, что они не имеют статуса беженцев, которых защищает одноименная Конвенция ООН. А между тем внутренние переселенцы, хотя и остаются на территории своей страны, но при этом вынуждены покинуть свои дома. Поэтому они чаще всего нуждаются в такой же защите международного сообщества, что и беженцы. Антониу Гутерриш обратил внимание на то, что проблема внутренних переселенцев была признана глобальной еще в начале 1990-х годов, она и сегодня обсуждается на многих международных форумах. В 1998-м были одобрены Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны. Однако этот документ до сих пор не имеет международной правовой силы. ДЕТСТВО ПОД ПРИЦЕЛОМ Главными жертвами вооруженных конфликтов в современном мире становятся дети, убеждены эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В новом докладе о ситуации с защитой детей они отмечают, что несовершеннолетних вербуют в солдаты, они гибнут в результате бомбардировок и обстрелов и подрываются на минах. Детей всячески эксплуатируют, привлекают к совершению терактов. Из-за нападений на больницы и школы дети лишены возможности учиться и лечиться. Они вынуждены покидать свои дома и искать убежище, но им это удается не всегда. В докладе ЮНИСЕФ приводятся данные с 2005 по 2020 год. За это время в результате вооруженных конфликтов были убиты или получили увечья более 104 тыс. детей. Еще свыше 93 тыс. были завербованы в солдаты. Не менее 25 тыс. детей похищены сторонами вооруженных конфликтов. Участники вооруженных конфликтов насиловали, насильно выдавали замуж, подвергли сексуальной эксплуатации и совершали другие тяжкие формы сексуального насилия в отношении не менее 14 тыс. детей. ООН подтвердила более 13 900 случаев нападения на школы и больницы. – Каждый день девочки и мальчики, живущие в зонах конфликтов, переживают невыразимый ужас, – заявила старший советник ЮНИСЕФ по защите детей в чрезвычайных ситуациях Таша Гилл, выступая на брифинге в Женеве. – Речь идет об ошеломляющем показателе – серьезные нарушения прав детей происходят в мире 71 раз в день. Одной из горячих точек, где страдают дети, сейчас стала Украина. Только по официальным данным ООН, с 24 февраля по сегодняшний день в Украине были убиты более 250 детей и более 200 получили ранения. Как отмечают эксперты, реальные цифры могут быть намного выше. По оценкам ЮНИСЕФ, 2 млн детей-беженцев покинули территорию Украины, еще около 2,5 млн стали внутренними переселенцами. В целом около 60% всех детей в стране были вынуждены покинуть свои дома. В докладе представители ЮНИСЕФ обращаются ко всем сторонам конфликта с призывом официально взять на себя обязательство принять конкретные меры для защиты прав детей, оказавшихся в условиях военных действий. ПОД ЗАЩИТОЙ ЮНЕСКО Среди тысяч разрушенных зданий в Украине есть уникальные памятники истории и архитектуры. По данным ЮНЕСКО, сейчас в стране в результате военных действий частично или полностью разрушены 152 культурных объекта. Согласно отчету Организации, с 24 февраля 2022 года разрушениям подверглись 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек. – Культурное наследие во всех его формах никогда не должно быть объектом нападений. Я вновь обращаюсь с призывом уважать международное гуманитарное право, в частности Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. С начала вооруженного конфликта в Украине генеральный директор ЮНЕСКО инициировала ряд чрезвычайных мер, чтобы минимизировать ущерб. Организация оказывает техническую и консультативную помощь специалистам по вопросам культуры на местах для защиты зданий и проведения инвентаризационных работ. Были определены укрытия для защиты объектов, которые можно было перемещать, а также усилены противопожарные меры. Здания и памятники в Украине при поддержке ЮНЕСКО маркировали эмблемой «голубого щита», которая указывает на то, что культурный объект защищен Гаагской конвенцией 1954 года. После такой маркировки любое повреждение или разрушение считается нарушением международного права и может стать предметом судебного разбирательства в отношении виновных. Следует также отметить, что на сегодняшний день ни один из семи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал. Выявляя и документируя повреждения и разрушения культурных объектов, ЮНЕСКО не только предупреждает о серьезности ситуации, но и готовится к будущей реконструкции. Хотя еще слишком рано начинать проекты, Организация Объединенных Наций уже создала фонд, предназначенный для деятельности в поддержку Украины, и объявила о сборе взносов от своих государств-членов. С этой же целью ЮНЕСКО в настоящее время занимается созданием базирующейся в Киеве целевой группы по охране культурных ценностей, которая вскоре направит на места миссию экспертов по вопросам наследия. ЮНЕСКО вновь обращается с призывом уважать международное право и продолжает оказывать поддержку специалистам в области культуры на местах. Пред. След. Пред. След.