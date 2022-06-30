Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб

Четыре месяца и миллионы судеб

Более четырех месяцев продолжается вооруженный конфликт на территории Украины. Миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь из районов военных действий, о числе раненых и убитых по-прежнему нет точных данных.

ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ

Так характеризуют ситуацию в Украине эксперты Организации Объединенных Наций. Говоря о продолжающейся эскалации конфликта, кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что боевые действия на территории страны привели к немыслимым человеческим жертвам и разрушениям, а также к потрясениям на мировых продовольственных рынках.

Он также подчеркнул, что из-за вооруженного конфликта, который затронул все сферы жизни, более 12 млн украинцев, в том числе миллионы детей, вынуж­дены были покинуть свои дома. То есть под угрозой оказалось будущее целого поколения.

Сейчас, по словам Амина Авада, Организация Объединенных Наций стремится расширить свое присутствие в Украине, сотрудничая с правительством страны, международными неправительственными организациями и с более чем 300 местными партнерами из гражданского общества. Только благодаря этому сотрудничеству удается быстро доставлять гуманитарную помощь людям на территории государства. В настоящее время ООН оказывает поддержку почти 9 млн человек.

– На востоке Украины, где продолжаются ожесточенные бои, мирные жители оказались в ловушке и отрезаны от продовольствия, питьевой воды и электричества. Мы добиваемся гуманитарного доступа в эти районы для оказания помощи гражданским лицам, – заявил кризисный координатор ООН по Украине.

Он выразил опасения, что воо­руженный конфликт перейдет в затяжную фазу, и тогда гуманитарные потребности будут только расти.

– Мы рассчитываем при этом на постоянную международную поддержку и внимание к гуманитарной ситуации в Украине. Но в первую очередь нам нужен мир, – отметил Амин Авад.

Тем временем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил план действий по защите внутренне перемещенных лиц во всем мире. Он подчеркнул, что чис­ло внутренних переселенцев в разных странах с каждым годом растет.

Люди покидают свои дома в результате конфликтов, насилия, стихийных бедствий, высокого уровня преступности или выселений. Но, в отличие от беженцев, на них не распространяются международно-правовые механизмы защиты, а государства не всегда проявляют готовность или имеют возможность предоставить им помощь.

В результате вооруженного конфликта вынужденными переселенцами стали миллионы жителей Украины.

– Всего за три месяца в этой стране свои дома и места жительства покинули 13 миллионов человек, – сказал Антониу Гутерриш в видеопослании участникам встречи по внутренне перемещенным лицам. – Поч­ти две трети из них перебрались в другие районы страны. В связи с бедственным положением, в котором оказались внутренне перемещенные лица, мы обязаны помочь им.

За основу плана действий, который предложил Генсек ООН, взяты рекомендации Группы высокого уровня по вопросу о перемещении лиц внутри страны. В нем три ключевые цели. Первая – помочь внутренне перемещенным лицам найти долгосрочные решения. Вторая – усилить меры, направленные на предотвращение кризисов перемещения людей в будущем. И третья – обеспечить более надежную защиту и помощь внутренним беженцам.

– Бедственное положение внут­ренне перемещенных лиц – это больше, чем гуманитарная проблема, – считает Генеральный секретарь ООН. – Эта проб­лема затрагивает вопросы устойчивого развития, миро­устройства в целом, защиты прав человека и многие другие.

В плане действий четко расписаны обязательства учреждений ООН по защите внут­ренне перемещенных лиц. Напомнив, что решение проблем внутренних переселенцев – это в первую очередь обязанность государств, Антониу Гутерриш призвал все страны и международные финансовые институты внести свой вклад в улучшение положения этой категории населения.

Говоря о правовой защите внутренне перемещенных лиц, Генсек Организации Объединенных Наций подчеркнул, что они не имеют статуса беженцев, которых защищает одноименная Конвенция ООН. А между тем внутренние переселенцы, хотя и остаются на территории своей страны, но при этом вынуждены покинуть свои дома. Поэтому они чаще всего нуждаются в такой же защите международного сообщества, что и беженцы.

Антониу Гутерриш обратил внимание на то, что проблема внутренних переселенцев была признана глобальной еще в начале 1990-х годов, она и сегодня обсуждается на многих международных форумах. В 1998-м были одобрены Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны. Однако этот документ до сих пор не имеет международной правовой силы.

ДЕТСТВО ПОД ПРИЦЕЛОМ

Главными жертвами вооруженных конфликтов в современном мире становятся дети, убеждены эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В новом докладе о ситуации с защитой детей они отмечают, что несовершеннолетних вербуют в солдаты, они гибнут в результате бомбардировок и обстрелов и подрываются на минах.

Детей всячески эксплуатируют, привлекают к совершению терактов. Из-за нападений на больницы и школы дети лишены возможности учиться и лечиться. Они вынуждены покидать свои дома и искать убежище, но им это удается не всегда.

В докладе ЮНИСЕФ приводятся данные с 2005 по 2020 год. За это время в результате воо­руженных конфликтов были убиты или получили увечья более 104 тыс. детей. Еще свыше 93 тыс. были завербованы в солдаты.

Не менее 25 тыс. детей похищены сторонами вооруженных конфликтов. Участники вооруженных конфликтов насиловали, насильно выдавали замуж, подвергли сексуальной эксплуа­тации и совершали другие тяжкие формы сексуального насилия в отношении не менее 14 тыс. детей. ООН подтвердила более 13 900 случаев нападения на школы и больницы.

– Каждый день девочки и мальчики, живущие в зонах конфликтов, переживают невыразимый ужас, – заявила старший советник ЮНИСЕФ по защите детей в чрезвычайных ситуациях Таша Гилл, выступая на брифинге в Женеве. – Речь идет об ошеломляющем показателе – серьезные нарушения прав детей происходят в мире 71 раз в день.

Одной из горячих точек, где страдают дети, сейчас стала Украина. Только по официальным данным ООН, с 24 февраля по сегодняшний день в Украине были убиты более 250 детей и более 200 получили ранения. Как отмечают эксперты, реальные цифры могут быть намного выше.

По оценкам ЮНИСЕФ, 2 млн детей-беженцев покинули территорию Украины, еще около 2,5 млн стали внутренними переселенцами. В целом около 60% всех детей в стране были вынуждены покинуть свои дома.

В докладе представители ЮНИСЕФ обращаются ко всем сторонам конфликта с призывом официально взять на себя обязательство принять конкретные меры для защиты прав детей, оказавшихся в условиях военных действий.

ПОД ЗАЩИТОЙ ЮНЕСКО

Среди тысяч разрушенных зданий в Украине есть уникальные памятники истории и архитектуры. По данным ЮНЕСКО, сейчас в стране в результате военных действий частично или полностью разрушены 152 культурных объекта.

Согласно отчету Организации, с 24 февраля 2022 года разрушениям подверглись 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек.

– Культурное наследие во всех его формах никогда не должно быть объектом нападений. Я вновь обращаюсь с призывом уважать международное гуманитарное право, в частности Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

С начала вооруженного конф­ликта в Украине генеральный директор ЮНЕСКО инициировала ряд чрезвычайных мер, чтобы минимизировать ущерб. Организация оказывает техническую и консультативную помощь специалистам по вопросам культуры на местах для защиты зданий и проведения инвентаризационных работ. Были определены укрытия для защиты объектов, которые можно было перемещать, а также усилены противопожарные меры.

Здания и памятники в Украи­не при поддержке ЮНЕСКО маркировали эмблемой «голубого щита», которая указывает на то, что культурный объект защищен Гаагской конвенцией 1954 года. После такой маркировки любое повреждение или разрушение считается нарушением международного права и может стать предметом судебного разбирательства в отношении виновных. Следует также отметить, что на сегодняшний день ни один из семи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал.

Выявляя и документируя повреждения и разрушения культурных объектов, ЮНЕСКО­ не только предупреждает о серьезности ситуации, но и готовится к будущей реконструкции. Хотя еще слишком рано начинать проекты, Организация Объе­диненных Наций уже создала фонд, предназначенный для дея­тельности в поддержку Украи­ны, и объявила о сборе взносов от своих государств-членов.

С этой же целью ЮНЕСКО в настоящее время занимается созданием базирующейся в Кие­ве целевой группы по охране культурных ценностей, которая вскоре направит на места миссию экспертов по вопросам наследия.

ЮНЕСКО вновь обращается с призывом уважать международное право и продолжает оказывать поддержку специалистам в области культуры на местах.