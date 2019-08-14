Военные летчики РК вошли в тройку призеров на конкурсе "Авиадартс - 2019" в РФ

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Фото пресс-службы Военного института Сил воздушной обороны

Завершился третий этап международного конкурса «Авидартс-2019», который проводится в рамках Международных Армейских Игр в Рязанской области, сообщает пресс-служба СВО ВС РК.

Лучшие летные экипажи четырех стран Казахстана, России, Китая и Беларуси больше двух недель на специальном полигоне Дубровичи демонстрировали свою летную выучку и мастерство.

Конкурс состоял из трех этапов, которые включили в себя физическую подготовку, воздушную разведку, технику пилотирования и боевое применение.

Заключительный этап – «боевое применение» проходил два дня. Пилоты демонстрировали точность стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами и авиационными пушками по наземным целям.

По результатам первого этапа конкурса лучшие результаты в номинации «штурмовая авиация» показали майоры Дмитрий Коробкин и Манас Даулетбаев на самолетах СУ-25, занявшие по результатам трех конкурсов 1 место, обойдя летчиков из России и Беларуси.

Во втором этапе конкурса в номинации «истребительная авиация» отличилась пара майора Ермека Муханова с летчиком-штурманом капитаном Арманом Наурызбаевым, и капитана Александра Орел со старшим лейтенантом Нуржаном Нурбаевым на самолетах СУ-30СМ.

Стоит отметить, что капитан Александр Орел и старший лейтенант Нуржан Наурызбаев в третьем этапе конкурса с боевой стрельбой неуправляемыми авиационными ракетами и из авиационной пушки ГШ-30 показали лучший результат, набрав максимальное количество баллов.

Экипажи самолетов СУ-30СМ по результатам трех конкурсов вошли в тройку призеров и заняли 2 место, уступив хозяевам, летчикам Российской Федерации. Тройку призеров в этой номинации замкнула команда Китая.

В номинации «боевые вертолеты» экипажи РК принимали участие на вертолетах Ми-35М. Майор Акжан Айтбаев и старший лейтенант Акторе Исан, а также капитан Кобеген Мырзатаев и лейтенант Тимур Лекеров по результатам трех этапов конкурса заняли 3 место, уступив команде Российской Федерации и летчикам из Беларуси.

Экипажам транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш капитану Алмазу Тагаеву, старшему лейтенанту Тимуру Молдахмету, а также капитану Абаю Буранбаеву и лейтенанту Арын Султанбеку согласно итоговому протоколу судейской коллегии не хватило лишь нескольких баллов, чтобы обойти летчиков из России и войти в тройку призеров в номинации «транспортно-боевые вертолеты».

В общекомандном зачете сборная команда летных экипажей заняла 3 место. 1 место досталось летным экипажам Российской Федерации, на 2 месте - летчики ВВС Китайской Народной Республики.

В этом году команда ВВС СВО ВС РК принимала участие в четырех номинациях: фронтовая авиация (истребители СУ-30СМ), штурмовая авиация (СУ-25), боевые вертолеты (Ми-35М) и транспортно-боевые вертолеты Ми-171Ш.

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