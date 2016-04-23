​Военные летчики встречают весну

В празднике приняли участие главнокомандующие – СВО генерал-майор авиации Н. Орманбетов, Сухопутными войсками – генерал-лейтенант М. Майкеев, ВМС – контр-адмирал Ж. Жанзаков, а также ветераны Вооруженных сил и Сил воздушной обороны, среди них – Халық Қаһарманы, депутат Сената Парламента РК генерал армии М. Алтынбаев, генерал-лейтенант запаса К. Ахмадиев, генерал-майор авиации запаса М. Ибраев.

Военнослужащие подготовили концертную программу, в которой приняли участие и члены их семей. Самыми талантливыми исполнителями, конечно же, оказались дети – все они получили подарки. Кроме того, в рамках праздника прошли спортивные соревнования – по арм­рестлингу, гиревому спорту, асык ату и перетягиванию каната. Состоялись конкурсы национальных обрядов. Завершился Наурыз мейрамы концертом ансамбля национального военно-патриотического центра Министерства обороны РК.