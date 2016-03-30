Военные полигоны ВС РК готовят для проведения Армейских игр-2016
В 2016 году Казахстан впервые принимает на своей территории военнослужащих других стран, которые принимают участие в Армейских международных играх-2016, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
"На территории нашей республики в текущем году планируется проведение Армейских игр. В период со 2 по 9 августа 2016 года на базе учебного полигона "Гвардейский" Кордайского района Жамбылской области пройдут конкурсы "Мастера артиллерийского огня" и "Снайперский рубеж". Была поставлена задача, чтобы к 1 июля были готовы полигоны, учебные места, места проживания военнослужащих – все, чтобы мы достойно провели данный конкурс", – сказал начальник Департамента боевой подготовки ГШ ВС РК Тимур Абишев.
На месте проведения состязаний запланировано строительство трассы для проведения конкурса артиллеристов протяженностью 2 км с препятствиями: змейка, минно-взрывное заграждение, курган, колейный мост. Также трасса для проведения конкурса снайперов с элементами тропы разведчика и рубежами для стрельбы из снайперской винтовки, пистолета и для метания гранат.
"В первую очередь, такие мероприятия и вообще международные военные соревнования дают укрепление международного сотрудничества", – добавил Абишев.
На сегодняшний день свое участие подтвердили военнослужащие 7 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Российская Федерация, Китай и Казахстан.
Напомним, в прошлом году состоялись первые Армейские международные игры-2015. Военнослужащие Вооруженных Сил РК участвовали в трех конкурсах, где по итогам состязания они стали обладателями вторых мест в "Авиадартсе" и "Каспийском море" и четвертого – в "Танковом биатлоне".