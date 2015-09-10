Военные протестировали отечественные средства связи

Технологии
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Новые средства связи казахстанского производства были применены на учениях военных связистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Военнослужащие-связисты войсковой части 44793 Регионального командования "Восток" во время учения развернули полевой узел для обеспечения всеми видами связи командного пункта. В ходе тактико-специального учения использовались новые средства связи казахстанского производства – радиостанции, сборка которых осуществлялась на заводе в Петропавловске. Кроме того, военные связисты применяли средства связи, в возможности которых входит передача данных в режиме онлайн с места проведения учений, а также эти средства связи позволяют проводить видеотрансляцию", – рассказали в оборонном ведомстве.

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Подобные учения позволяют повысить практические навыки и высокую боевую выучку в организации обеспечения разными видами связи: телеграфной, телефонной, радио. В прошедших учениях были использованы также новые технологии: станция космической связи, которая осуществляет эту связь через спутники.

Всего в тренировке были задействованы более 200 военнослужащих и более 50 единиц техники. 

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