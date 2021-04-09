Военные самолеты сели на трассу в Мангистау

Общество
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Скриншот из видео
Военные самолеты Минобороны РК сели на трассу в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

Сообщается, что на западе Казахстана завершена комплексная проверка компонентов Сил специальных операций "Алтын Жебе". В проверке приняли участие подразделения сухопутных войск, сил воздушной обороны и военно-морских сил.

"На заключительном этапе проверки впервые в истории вооруженных сил была осуществлена посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на аэродромный участок автомобильной дороги, находящийся в Мангистауской области. Данное мероприятие выполнено в рамках повышения мобильности подразделений военно-воздушных сил, которые привлекаются для поддержки сухопутной и военно-морской группировок войск", – говорится в сообщении.











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