Военные самолеты сели на трассу в Мангистау

Военные самолеты Минобороны РК сели на трассу в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что на западе Казахстана завершена комплексная проверка компонентов Сил специальных операций "Алтын Жебе". В проверке приняли участие подразделения сухопутных войск, сил воздушной обороны и военно-морских сил.
"На заключительном этапе проверки впервые в истории вооруженных сил была осуществлена посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на аэродромный участок автомобильной дороги, находящийся в Мангистауской области. Данное мероприятие выполнено в рамках повышения мобильности подразделений военно-воздушных сил, которые привлекаются для поддержки сухопутной и военно-морской группировок войск", – говорится в сообщении.