На полигонах Вооруженных сил Казахстана проводятся сборы со специалистами инженерно-саперных подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Мероприятия направлены на реализацию национального проекта «Безопасная страна» и поручений Президента страны по обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

Саперы под руководством опытных инструкторов проводят отработку единого алгоритма действий при уничтожении боеприпасов, признанных непригодными для дальнейшего использования.

Специалисты также обучаются применению специальной техники и роботов в ходе проведения работ.

Отдельное внимание уделено технике безопасности при очистке местности от взрывоопасных предметов.