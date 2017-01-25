Военные учения казахстанцев в Турции перенесены из-за терактов – Минобороны РК

В связи с последними событиями в Турции планируемые в прошлом году учения казахстанских спецподразделений на территории Турции перенесены на 2018 год. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сотрудничество, как военное, так и военно-техническое, с Турцией идет достаточно активно. Ежегодно у нас проводятся соревнования "Алтын Укi" – это снайперские и разведывательные подразделения, также есть "Кабылан жолы". Единственное, в связи с крайними событиями в Турции эти учения перенесены с прошлого года на 2018 год. У нас много совместных предприятий с турецкой стороной, к примеру, по производству оптических средств. Также мы приобретали достаточно много вооружения, и около 50 наших офицеров на данный момент обучаются в военных академиях Турции, как в сухопутных, так и сил воздушной обороны и военно-морских сил", – сообщил замминистра обороны РК.
Также в ходе обсуждений законопроекта
"О ратификации меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей стороны при проведении учений подразделениями специального назначения" был поднят вопрос о возможной смерти казахстанских бойцов на территории Турции или турецких военных на территории РК. Мухтаров напомнил, что такой случай произошел ранее. Согласно меморандуму, каждой из сторон семье погибшего выплачивается компенсация.
Говоря о проведении взаимных военно-медицинских учений с Турцией, представитель оборонного ведомства уточнил, что Казахстан пока не планирует такого рода мероприятий.
Напомним, указанный меморандум был подписан 20 января прошлого года.