Военные взрывают боеприпасы в горах Жамбылской области

В 20 километрах от Тараза, где в прошлом году взорвались склады с боеприпасами, вновь гремят взрывы. Но бояться, как выяснилось, не стоит. Там всего лишь возобновили работы по уничтожению оставшихся на территории боеприпасов и их фрагментов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на KTK.



Взрывы военные проводят в горах. Туда свозят найденные на территории воинской части остатки боеприпасов и утилизируют. Специалисты уверяют: все полностью контролируется, чрезвычайных ситуаций больше не будет.

Прошлой осенью на складах воинской части Байзакского района случился пожар, а затем серия взрывов. Тогда погибли 17 пожарных и военных. Тело еще одного до сих пор не найдено.

Взрывы будут греметь теперь до конца ноября. Правда, только в рабочие дни.

"На подрывную площадку вывозится на один подрыв 360 штук, в тротиловом эквиваленте это вот 240 килограммов. Взрывы проводятся до обеда, один раз между промежутками времени с 10:40 до 13 часов. Послеобеденное время – с 16:30 до 17:30", – сообщил начальник управления инженерных войск регионального командования "Юг" Бакытбек Тажибаев.





