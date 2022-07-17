Военный и спортсменка предотвратили трагедию в Боровом: спасли из воды отца и пятилетнего ребенка, передает Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РК, вечером, находясь на озере, Ескендир заметил волнение людей и услышал крики о помощи. Оказалось, что примерно в полукилометре от берега на надувном матрасе находились отец и пятилетний ребенок. Усилия взрослого мужчины вернуться к месту отдыха из-за усилившегося ветра были тщетными.

Не раздумывая, Ескендир Касымбай поплыл к ним. И в этом благородном порыве он был не одинок. С другой стороны в поддержу ему в воду кинулась россиянка Полина Савельева. Как выяснилось впоследствии – профессиональная пловчиха.

Благодаря совместным действиям молодым людям удалось взять ситуацию под контроль и начать движение к берегу. Мужчина через некоторое время начал плыть самостоятельно, но уже недалеко от берега, выбившись из сил, начал тонуть. Наблюдавшие за происходящим отдыхающие своевременно оказали дополнительную помощь.

"Плыть туда было не особо тяжело, на обратном пути уже чувствовалась усталость рук и ног, появилась одышка, но помогла физическая подготовка, и я справился. Девушка, которая участвовала со мной в спасении, занималась плаванием. Так что спорт помог нам", – поделился подробностями старший лейтенант Ескендир Касымбай.

В своем поступке молодой офицер не видит никакого геройства. Случилось это 14 июля. Возможно, эта история и не получила бы общественной огласки, но в социальной сети появилась благодарность от близких родственников спасенных.