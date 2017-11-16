Военный переворот в Зимбабве прокомментировал глава МИД РК

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал военный переворот, произошедший в Зимбабве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Казахстан является членом Совета безопасности Организации объединенных наций, одной из основных задач которого является обеспечение мира и безопасности.
"В интересах Казахстана, также как и других членов Совбеза ООН, чтобы ситуация, которая сложилась в Зимбабве, разрешилась мирным путем, без вооруженного противостояния, тем более без совершения там военного переворота или других акций", – сказал министр в кулуарах Сената.
Министр отметил, что МИД РК следит за развитием событий и опирается на информацию, которая поступает из официальных источников Зимбабве.
"Прежде всего, в разрешении этой ситуации принимает участие Африканский союз, у которого тоже есть свой аналог совета безопасности, находящийся в Аддис-Абеба (столица Эфиопии – прим. автора). Мы опираемся на ту информацию, которую они нам предоставляют, в том числе как членам Совбеза ООН", – продолжил он и выразил надежду, что Зимбабве сумеет урегулировать внутриполитическую ситуацию.
Добавим, между Казахстаном и Зимбабве действует аккредитация послов по совместительству.
Напомним, накануне в Зимбабве произошел
военный переворот, в результате которого был взят под стражу президент страны Роберт Мугабе.