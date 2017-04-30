Военный самолет разбился на Кубе

Восемь человек погибли в результате крушения военного самолета на Кубе. Об этом говорится в заявлении кубинского Министерства Революционных вооруженных сил, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Самолет Ан-26, принадлежавший Революционным вооруженным силам Кубы и вылетевший из аэропорта города Баракоа, врезался в гору и потерпел крушение в провинции Артемиса", – указывается в заявлении военного ведомства.
Обломки самолета, совершавшего внутренний рейс, были обнаружены в
труднодоступной местности в туристической зоне под названием
Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль в 80 км к западу от Гаваны.
По информации агентства, погибли 8 военнослужащих, включая членов экипажа.
"В настоящее время комиссия Министерства РВС занимается расследованием причин происшествия", – отмечается в сообщении.