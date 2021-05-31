Военный сбил насмерть велосипедиста в Карагандинской области – комментарий Минобороны

Фото пресс-службы Министерства обороны РК
В Карагандинской области военнослужащий сбил насмерть велосипедиста. В Министерстве обороны РК прокомментировали данный инцидент, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы ведомства, ЧП случилось в Карагандинской области в ночь со среды на четверг. Военнослужащий на автомобиле сбил велосипедиста. Сегодня мужчина от полученных травм скончался.
"Как показало предварительное разбирательство, велосипедист в ходе движения совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем военнослужащего", – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что на место аварии была вызвана скорая помощь и полиция. Освидетельствование военного не выявило алкогольного опьянения.
"Виновность или невиновность военнослужащего в данном происшествии будет выясняться в ходе следствия", – добавили в пресс-службе.