Военный сбил насмерть велосипедиста в Карагандинской области – комментарий Минобороны

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото пресс-службы Министерства обороны РК
В Карагандинской области военнослужащий сбил насмерть велосипедиста. В Министерстве обороны РК прокомментировали данный инцидент, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы ведомства, ЧП случилось в Карагандинской области в ночь со среды на четверг. Военнослужащий на автомобиле сбил велосипедиста. Сегодня мужчина от полученных травм скончался.

"Как показало предварительное разбирательство, велосипедист в ходе движения совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем военнослужащего", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что на место аварии была вызвана скорая помощь и полиция. Освидетельствование военного не выявило алкогольного опьянения.

"Виновность или невиновность военнослужащего в данном происшествии будет выясняться в ходе следствия", – добавили в пресс-службе.

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