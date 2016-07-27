Военный суд РК в августе рассмотрит дело по факту гибели морских пехотинцев на Каспии
Ксения Воронина
Уголовное дело по факту гибели четырех военнослужащих во время учений в Каспийском море будет направлено в военный суд в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции СЦК сообщил председатель военного суда Казахстана Сакен Абдуллаев, передает Kazpravda.kz.
"Сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела. Главная военная прокуратура информировала о том, что в течение 10 дней дело будет направлено в военный суд Актауского гарнизона", – сказал глава военного суда.
Напомним, 18 сентября при проведении 2-го этапа учения "Центр-2015" в Актау в Каспийском море из-за сильной волны затонули четыре единицы БТР-80. Две машины вышли из воды своим ходом, две другие затонули. В результате ЧП погибли четверо военнослужащих воинской части 25744 Министерства обороны.
По факту гибели солдат было начато досудебное расследование по части 2 статьи 453 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Казахстан.
По итогам расследования основной причиной гибели четырех военнослужащих во время учений в Каспийском море назван человеческий фактор.
По результатам работы и предварительного расследования министром обороны РК принято решение об отстранении от должности и ходатайство о снятии с должности командующего Регионального командования "Запад" полковника Мурата Нугманова, а также освободить от должности первого заместителя командующего РгК "Запад" – начальника штаба полковника Ризата Колпашева, заместителя командующего РгК "Запад" по боевой подготовке полковника Мергена Капашева, командира бригады морской пехоты подполковника Ербулата Толыкбаева.