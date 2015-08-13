Происшествия

Военный в Семее похитил 600 литров дизтоплива

Меруерт Нургазинова
Военнослужащий воинской части 32388, расположенной в Семее, похитил 600 литров дизтоплива с целью дальнейшей продажи. Но был задержан с поличным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на военный суд Семейского гарнизона.
 
"Старший сержант присвоил себе выделенное воинской частью дизельное топливо для автомашины "КамАЗ" под его управлением, путем экономии топлива, перемотки спидометра и увеличения километража в путевых листах. Он был задержан сотрудниками военно-следственного управления при продаже гражданину Ж. 600 литров дизельного топлива, на общую сумму 102 000 тенге", – говорится в официальном сообщении. 

Далее, с целью уйти от уголовной ответственности, А. Ж. К. передал сотруднику военно-следственного управления взятку в сумме 340 000 тенге. 

В результате старшему сержанту инкриминировались два обвинения, предусмотренные ч. 1 ст. 189 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), ч. 2 ст. 367 (Дача взятки в значительном размере) УК РК. 

Военным судом Семейского гарнизона военнослужащий был признан виновным в даче взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть 10 200 000 тенге.

В совершении преступления по ч. 1 ст. 189 УК РК уголовное дело прекращено на основании примирения сторон.

Приговор не вступил в законную силу. 

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