​Воины поднебесья

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Любовь Шашкова

– По известному выражению, «война не считается оконченной, пока не захоронен последний солдат», а по нашему мнению – пока не будет написана биография каждого солдата-героя и всех тех, кто ковал Победу в тылу. Долгие годы исследований, касающихся подготовки горных стрелков в Казахстане, дали нам основания говорить, что роль нашей республики в Великой Отечественной войне и Великой Победе оценена историками не в полной мере. Особенно это касается подготовки кадрового резерва горно-стрелковых подразделений Красной армии на турбазе «Горельник», являвшейся вторым (после Кавказа) центром развития альпинизма в СССР. Бойцы сражались на Кавказе, в Карпатах, Альпах и Большом Хингане. Наша книга и о том, как мы храним память о казахстанских военных альпинистах, как используется военный опыт в горной подготовке современной армии Казахстана. А еще нам важно было развенчать мифы о горных стрелках, готовившихся на турбазе «Горельник», фигурирующих в разных недобросовестных публикациях, фильмах (например, о том, что здесь готовили подростков и даже детей-смертников).

Большое количество документов, относящихся к подготовке горных стрелков, имело гриф «секретно». В сборнике документов «Рассекреченная война: «особые папки» ЦК КП(б) Казахстана 1941–1945 гг.» (Алматы, 2010) нет ни одного материала по данной теме. Именно поэтому мы активно использовали материалы из Архива Президента РК и Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи.

Нами установлены имена и фамилии 186 инструкторов и курсантов Всесоюзной школы инструкторов горно-стрелковой подготовки, 26 казахстанских альпинистов – участников Великой Отечественной войны, 151 военного, 11 комсомольских работников и 11 работников спортивных организаций Казахстана. Мы составили биографии наиболее известных казахстанских альпинистов – участников войны. Среди них – отличившийся в боях за Кавказ алматинский альпинист Леонид Кельс. В феврале 1943 года он был единственным казахстанцем, который участвовал в группе фронтовых альпинистов, сбросивших фашистский флаг с вершины Эльбруса.

Я благодарен судьбе, что в 60-е годы, когда начал заниматься туризмом и альпинизмом, познакомился с двумя инструкторами школы горных стрелков на турбазе «Горельник» – Юрием Менжулиным и Владимиром Колодиным. Это очень известные мастера спорта СССР по альпинизму, к сожалению, уже ушедшие от нас. От них я услышал много рассказов об этой школе горных стрелков.

Содержание книги связано отчасти и с историей нашей семьи. Мой отец, красноармеец Николай Вуколов, был призван в 1938 году и служил в 83-й горно-стрелковой дивизии, которая была сформирована в Центральной Азии. С начала войны участвовал в иранском походе Красной армии. Затем со своей дивизией дошел до Кенигсберга и при штурме этого города был тяжело ранен. После излечения участвовал в походе через хребет Большой Хинган и разгроме японской Квантунской армии. До 1947-го служил в Порт-Артуре. В 1948 году вернулся в Казахстан.

Средства для издания книги собраны туристами – альпинистами Казахстана. Хочется назвать тех, кто внес самый большой вклад: это Сатылганов Кайрат, Джандосова Ажар, Саразетдинов Александр, Литвинов Вячеслав, Милюшин Владимир, Царев Анатолий.

Ждем ответов читателей на вопросы ([email protected]):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

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