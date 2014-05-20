Вокруг бесценного ресурса

Главной темой сбора специалистов по водоснабжению и водоотведению стали «зеленые» технологии и исполнение инвестиционной программы на 2013–2015 годы. По словам президента ассоциации «Қазақстан Су Арнасы» Валерия Сюндюкова, встреча руководителей всех водоканалов республики и природоохранных организаций была нацелена на привлечение внимания заинтересованных сторон – государственных органов, ответственных за разработку и проведение отраслевой политики – к решению экологических вопросов в водоснабжении и водоотведении.

Дело в том, что слабое финансирование отрасли в течение продолжительного времени сказалось на очистных сооружениях. Требуется их кардинальная модернизация, которая возможна только при существенном инвестировании. Выделенные из бюджета на обновление водоочистных сооружений в прошлом году 1,1 млрд. тенге были освоены в полном объеме.

Энергосбережение ставится во главу всей деятельности ТОО «Караганды Су». Заместитель генерального директора предприятия Николай Сеньковский привел примеры эффективности модернизации. Прежде годовое потребление электроэнергии на насосной станции № 1 составляло 5 млн. кВт/ч. В прошлом году после проведенных работ было сэкономлено 1 967 тыс. кВт/ч. А модернизация подкачивающих водопроводных насосных станций привела к экономии 455 901 кВт/ч электроэнергии!

Строительство с соблюдением «зеленых» технологий двух крупных водопроводов и замена внутриквартальных распределительных водопроводных и канализационных сетей сократили потери воды в течение четырех лет на 5 млн. кубов. Проведенный комплекс мероприятий снизил годовой объем водозабора из канала им. К. Сатпаева на 16,5 млн. кубов! То есть если в 2006-м потребление достигало 88 млн. кубов, то за прошлый год использовали 71,5 млн. кубов. Надо учесть, что за этими показателями стоит и снижение эмиссий в окружающую среду.

Тем не менее при положительной динамике в энергосбережении над тем же «Караганды Су» дамокловым мечом продолжают висеть 80% износа основного оборудования и сооружений: требования по очистке стоков не соответствуют техническому состоянию сооружений ТОО. Как прозвучало на совещании, «экологические требования к очистке сточной воды ужесточаются, и по качеству она должна быть чище, чем исходная, до очистки, питьевая вода». На нынешний момент достижение этого показателя просто нереально, утверждает Н. Сеньковский.

Что же предлагают карагандинцы? Для действующих коммунальных предприятий водоотведения внести в соответствующие законодательные акты особенные условия по сбросу нормативно-очищенных сточных вод в водные объекты. А также «применение менее жестких нормативов по ПДС хотя бы на период модернизации, реконструкции очистных сооружений».

Другая не менее актуальная проблема, которую подняли на общем сборе и которая требует конкретного решения, – это компенсация затрат по отведению паводковых, дождевых, поверхностных вод через центральную канализацию. В нее все стоки поступают неучтенными.

Ежегодно городская канализация с учетом шахтной подработки принимает дополнительно 20 млн. кубов сточных вод. В итоге технические сооружения изнашиваются раньше времени, усиленно засоряются канализационные сети, увеличиваются невосполнимые затраты электроэнергии на прокачку. В прошлом году на приведенные расходы ушел 81 млн. тенге.

Поэтому ТОО «Караганды Су» вышло на совещании еще с одним предложением – разработать нормативный документ по расчетам объема поверхностных стоков на застроенных селитебных территориях. Затраты на их очистку включить в местный бюджет для компенсации предприятиям водоканала. Но средства эти должны использоваться только по целевому назначению: на реконструкцию канализационных сетей и сооружений.

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область, ryzhkova@kazpravda.kz

