"Вокруг до около" – депутаты главе Минторговли из-за невнятного ответа по росту цен на продукты

Депутаты Мажилиса Парламента РК встревожены ростом цен на продукты питания. Так, депутат Едил Жанбыршин просит Правительство принять меры по разработке продовольственного баланса страны. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам Едила Жанбыршина, за неделю прошлого месяца рост цен на продукты в ряде регионов составил от 36% до 47% годового показателя.

«По статданным, казахстанцы тратят на продукты питания больше половины своих доходов. Уровень роста зарплат наших граждан не успевает за ростом цен на социально значимые товары. Кроме того, в связи с нынешней геополитической ситуацией к экономическим проблемам добавляется вопрос физического наличия товаров на рынке. В связи с этим у меня вопросы: разработан ли миниcтерством продовольственный баланс страны, есть ли в Правительстве четкий план обеспечения продбезопасности, и какими путями вы планируете регулировать рост цен?» – спросил он.

Между тем заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сослался на геополитическую ситуацию, очевидно имея в виду введенные против России санкции, что, по его мнению, оказывает непосредственное влияние на цены в Казахстане.

«Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций озвучивала цифры: более 20% инфляция, с 5% до 7% зарегистрирована инфляция в европейских странах. В соседних странах зафиксирован рост цен до 15%. Это приводит к импорту инфляции. У нас, помимо этого, геополитическая обстановка за последние месяцы непосредственно повлияла на курс нашей нацвалюты. В результате волатильности курс тенге упал на 18%, это привело к росту цен», – сказал он.

Есть и внутренние факторы, отметил Бахыт Султанов. Министр констатировал, что в стране приняты комплексные планы по обеспечению продовольственного баланса, по шести импортозависимым товарам реализуются инвестпроекты.

«В кратчайшие сроки будут приняты меры по снижению данных показателей. Касательно цен – сейчас внутренний баланс находится на контроле, сейчас запас 19 социально значимых товаров – 1 млн тонн, в декабре было 2 млн тонн. Конечно, он будет снижаться. По импорту и экспорту приняты соответствующие меры – по ряду продовольствий установлены ограничения. Также предусматриваются вопросы по импорту из соседних стран», – сказал глава Минторговли.

По его словам, акиматы проводят соответствующую работу, при них созданы мониторинговые группы, в состав которых входят представители комитета Минторговли, Комитета государственных доходов, Агентства по защите и регулированию конкуренцию.

«За последние 3 недели был осуществлен обход 75-85% придомовых магазинов, и они снизили свои торговые наценки на 15%. Зарегистрировано 259 фактов превышения цен. Еженедельно такие обходы будут осуществлять. При установлении таких фактов будут наказывать посредством штрафов. По поручению Главы государства 122 рынка охвачены проверкой. В первую очередь это рынок «Алтын орда», проверка завершается на этой неделе. В Генпрокуратуре пройдет соответствующее совещание, и позже с результатами ознакомим. В результате проверок мы готовим ряд законодательных инициатив и в ближайшее время внесем их на ваше рассмотрение. Работа будет проводиться по трем направлениям. Повышение ответственности владельцев рынка, этот вопрос на контроле», – отметил он.

Однако такой ответ депутатов не удовлетворил.

«Я не понял, я задал три вопроса. Бахыт Турлыханович, вы уже не первый год министр, почему конкретно не ответили на вопросы? Разработан ли продбаланс, какой есть план по продбезопасности, и какие пути сдерживания цен? Вы что-то сказали, но ходили вокруг да около, но конкретно не ответили» – возмутился депутат Едил Жанбыршин.

В этот раз министр Бахыт Султанов ответил внятно, что принят четкий план по продовольственному балансу.

«В течение 2-3 лет по 6 видам продукции снизим импортозависимость по этим позициям. Продзапас – о нем я тоже говорил», – напомнил Султанов.

К диалогу подключился и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Баланс мы подсчитали, держим на контроле. 29 продтоваров находятся на нашем контроле, в том числе из них 19 социально значимых товаров. Наша основная цель – это увеличить объем производства товаров. Так, в 2021 году на 1,9% повысили, уровня 2,2 трлн достигли. У нас есть конкретные меры, в том числе по 6 товарам из 29-ти уровень самообеспеченности ниже, поэтому дополнительно будут выращиваться яблоки, 5 товарно-молочных ферм будет введено в эксплуатацию, 3 мясокомбината, 9 птицефабрик планируем построить. В этом году по поручению Президента мы увеличили форвардные закупки в местные стабфонды с 74 млрд до 114 млрд тенге. Стабфонды будут заключать договоры с товаропроизводителями, и по низкой стоимости будут обеспечивать население, будут закупать. Работа ведется. Это все у нас на контроле», – резюмировал он.