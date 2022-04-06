Депутаты Мажилиса Парламента РК встревожены ростом цен на продукты питания. Так, депутат Едил Жанбыршин просит Правительство принять меры по разработке продовольственного баланса страны. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам Едила Жанбыршина, за неделю прошлого месяца рост цен на продукты в ряде регионов составил от 36% до 47% годового показателя.
«По статданным, казахстанцы тратят на продукты питания больше половины своих доходов. Уровень роста зарплат наших граждан не успевает за ростом цен на социально значимые товары. Кроме того, в связи с нынешней геополитической ситуацией к экономическим проблемам добавляется вопрос физического наличия товаров на рынке. В связи с этим у меня вопросы: разработан ли миниcтерством продовольственный баланс страны, есть ли в Правительстве четкий план обеспечения продбезопасности, и какими путями вы планируете регулировать рост цен?» – спросил он.
Между тем заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сослался на геополитическую ситуацию, очевидно имея в виду введенные против России санкции, что, по его мнению, оказывает непосредственное влияние на цены в Казахстане.
«Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций озвучивала цифры: более 20% инфляция, с 5% до 7% зарегистрирована инфляция в европейских странах. В соседних странах зафиксирован рост цен до 15%. Это приводит к импорту инфляции. У нас, помимо этого, геополитическая обстановка за последние месяцы непосредственно повлияла на курс нашей нацвалюты. В результате волатильности курс тенге упал на 18%, это привело к росту цен», – сказал он.
Есть и внутренние факторы, отметил Бахыт Султанов. Министр констатировал, что в стране приняты комплексные планы по обеспечению продовольственного баланса, по шести импортозависимым товарам реализуются инвестпроекты.
«В кратчайшие сроки будут приняты меры по снижению данных показателей. Касательно цен – сейчас внутренний баланс находится на контроле, сейчас запас 19 социально значимых товаров – 1 млн тонн, в декабре было 2 млн тонн. Конечно, он будет снижаться. По импорту и экспорту приняты соответствующие меры – по ряду продовольствий установлены ограничения. Также предусматриваются вопросы по импорту из соседних стран», – сказал глава Минторговли.
По его словам, акиматы проводят соответствующую работу, при них созданы мониторинговые группы, в состав которых входят представители комитета Минторговли, Комитета государственных доходов, Агентства по защите и регулированию конкуренцию.
«За последние 3 недели был осуществлен обход 75-85% придомовых магазинов, и они снизили свои торговые наценки на 15%. Зарегистрировано 259 фактов превышения цен. Еженедельно такие обходы будут осуществлять. При установлении таких фактов будут наказывать посредством штрафов. По поручению Главы государства 122 рынка охвачены проверкой. В первую очередь это рынок «Алтын орда», проверка завершается на этой неделе. В Генпрокуратуре пройдет соответствующее совещание, и позже с результатами ознакомим. В результате проверок мы готовим ряд законодательных инициатив и в ближайшее время внесем их на ваше рассмотрение. Работа будет проводиться по трем направлениям. Повышение ответственности владельцев рынка, этот вопрос на контроле», – отметил он.
Однако такой ответ депутатов не удовлетворил.
«Я не понял, я задал три вопроса. Бахыт Турлыханович, вы уже не первый год министр, почему конкретно не ответили на вопросы? Разработан ли продбаланс, какой есть план по продбезопасности, и какие пути сдерживания цен? Вы что-то сказали, но ходили вокруг да около, но конкретно не ответили» – возмутился депутат Едил Жанбыршин.
В этот раз министр Бахыт Султанов ответил внятно, что принят четкий план по продовольственному балансу.
«В течение 2-3 лет по 6 видам продукции снизим импортозависимость по этим позициям. Продзапас – о нем я тоже говорил», – напомнил Султанов.
К диалогу подключился и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
«Баланс мы подсчитали, держим на контроле. 29 продтоваров находятся на нашем контроле, в том числе из них 19 социально значимых товаров. Наша основная цель – это увеличить объем производства товаров. Так, в 2021 году на 1,9% повысили, уровня 2,2 трлн достигли. У нас есть конкретные меры, в том числе по 6 товарам из 29-ти уровень самообеспеченности ниже, поэтому дополнительно будут выращиваться яблоки, 5 товарно-молочных ферм будет введено в эксплуатацию, 3 мясокомбината, 9 птицефабрик планируем построить. В этом году по поручению Президента мы увеличили форвардные закупки в местные стабфонды с 74 млрд до 114 млрд тенге. Стабфонды будут заключать договоры с товаропроизводителями, и по низкой стоимости будут обеспечивать население, будут закупать. Работа ведется. Это все у нас на контроле», – резюмировал он.