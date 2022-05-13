Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды

Мы приглашаем вас в леса О том, как выполняется поручение Президента страны по высадке в течение пяти лет 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населенных пунктах, журналисты узнали в ходе пресс-тура, организованного Минэкологии, геологии и природных ресурсов для журналистов на территории РГП «Жасыл Аймак» в Акмолинской области.

Так, по данным министерства, в 2021 году высажено 138 млн деревьев на площади 66 тыс. гектаров. При этом по плану – 130 млн на площади 61,7 тыс. га. В 2022 году намечена посадка 278,8 млн деревьев на площади 111,5 тыс. гектаров. Весенняя посадка пройдет на площади 40,1 тыс. гектаров в количестве 108,5 млн деревьев.

Как сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев, встречавший журналистов на территории питомника, вблизи Нур-Султана в настоящее время на площади 35,4 тыс. гектаров посажено 100 млн деревьев, в том числе на территории РГП «Жасыл Аймак» вокруг столицы на площади 2 700 га посажено 5 млн штук саженцев.

– Весенняя посадка начата 15 марта, ее завершение запланировано на 15 мая текущего года. Работы проводятся в соответствии с нормативно-правовыми документами. Все саженцы, предназначенные для озеленения, выращены в питомниках РГП. Мы находимся в питомнике «Ак Кайын» площадью 110 гектаров. Здесь в весенний период для последующей высадки было выкопано более 5 миллионов саженцев. Также на территории имеется лесосеменная плантация, где семена собираются, а после обработки высаживаются в этом же питомнике. Кроме того, есть и второй питомник – в Шортандинском районе, площадью 69 гектаров. Посадками занимаются лесоводы и сезонные работники, – сообщил Ерлан Кутпанбаев.

Как отметил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, в течение двух лет в РГП ведется подготовка. С 2023 года начнутся объемные работы.

– Сейчас готовим свои питомники к увеличению объемов воспроизводства посадочных материалов. Высаживаем саженцы-двухлетки по всем породам – это береза, карагач, вяз, кустарниковые и древесные. При этом саженцы лиственных деревьев высотой 60–70 см, а хвойных – 20–25 см, – уточнил специалист.

Осенняя посадка запланирована на 15 сентября, ее завершение должно состояться два месяца спустя. Планируется на площади 71,4 тыс. гектаров высадить 170,2 млн деревьев.

Побывали журналисты и в лесосеменной лаборатории, где проводятся первичные анализы непосредственно плодов и семян деревьев и кустарников.

Как пояснила инженер лесосеменного дела Сагадат Жанабаева, для лаборатории отбираются семена разных пород, которые выращиваются именно в питомнике. Сейчас здесь работают с семенами более 30 видов растений: основными породами деревьев – березы, сосны, клена, тополевыми и ильмовыми культурами, а также плодово-ягодными породами – яблони сибирской, ирги круглолистной, смородины, жимолости.

– Анализ семян проводится разными способами в зависимости от культуры. К примеру, семена яблони обязательно окрашивают. Исследуют зародыш внутри, который называется зигота, чтобы узнать, как он сможет прорасти, каково его состояние, полностью ли семя созрело? Все эти факторы влияют на посевное качество семян, – говорит инженер лесосеменного дела.

В 104-м квартале Вячеславского лесничества, который также посетили работники массмедиа, идут посадочные работы – высаживают растения из питомников Акмолинской области.

Здесь в 2013 году были посажены пять рядов берез и яблонь, которые выросли в настоящий лес, так что летом можно даже собирать грибы и ягоды. В настоящее время осуществляется второй этап работ, о котором рассказал лесничий Вячеславского лесничества Бейбит Китайбеков.

– Нынешней весной, 22–23 апреля, посадили три породы сосны. После посадки сразу же поливаем машинами, есть график полива. Сейчас саженцы, выращенные в питомнике, совсем маленькие, к осени они подрастут, будут уже 9–10 см. Высажены хвойные в три ряда в количестве 37 тысяч штук на площади 16,88 гектара. Саженцы из Бурабая. Их приживаемость составляет 100%. Уход за ними осуществляют сезонные рабочие, за сохранность отвечает лесник, – говорит Бейбит Китайбеков, который трудится в РГП «Жас Аймак» с 2006 года. За годы работы он посадил уже около шести тысяч деревьев и кустарников.

В свою очередь инспектор Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Талгат Бирманов подчеркнул, что их служба осуществляет контроль над воспроизводством лесов и лесоразведением.

– По состоянию на 5 мая 2022 года лесовладельцами Акмолинской области произведена посадка леса на площади 3920,4 гектара с количеством деревьев в 13 миллионов 428 тысяч штук. РГП «Жасыл Аймак» высадило почти шесть миллионов штук саженцев на площади 2 700 гектаров.

За ходом посадочных работ и их завершением следят специалисты Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По их окончании будут проведены проверки объемов и качества лесопосадок, – добавил инспектор.

Начальник управления департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нуржан Мурзабеков, сопровож­давший группу журналистов, считает, что посещение лесничеств, зеленого пояса столицы было бы интересно и полезно также школьникам и студентам. Молодые люди получили бы возможность не только увидеть красивые лесные насаждения, но и всю технологию посадки, а самое главное – смогли бы посадить деревья своими руками.

– Бережное отношение к природе нужно прививать у людей с детства, ведь их будущее зависит от состояния окружающей среды, а конкретно – природы их родного края. Взрослого человека уже трудно переучить, а детей научить проще. А мероприятия, подобные нашему сегодняшнему, можно связать с Нацпроектом «Жасыл Қазақстан», в котором есть раздел, посвященный посадке деревьев. Это будет полезно и для лесников, и для детей, а также для родителей. Здесь же, на природе, ребятам можно вручить удостоверения, например, «Зеленый патруль». Если дети посадят сами хотя бы одно дерево, воочию увидят работу лесников и нелегкий труд сотрудников лесного хозяйства, то это послужит наглядным примером и даст хороший эффект в плане экологического воспитания. Ведь человек, который посадил лес, не сможет его уничтожать. У него уже будет другое отношение к сохранению лесных богатств, – уверен Нуржан Мурзабеков.