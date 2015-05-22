Вокруг света на велосипеде Свежий выпуск 437 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы, фото Юрия БЕККЕРА

27-летний алматинец стал единственным участником проекта Казахского географического общества Bike the Earth – одиночного кругосветного путешествия на велосипеде протяженностью в 40 тыс. км. За 380 дней Магжан объехал 22 страны. Это Китай, Австралия, Камбоджа, Вьетнам, Эквадор, Иран, Испания, Франция, Колумбия, Турция, Узбекистан, Туркменистан, Сербия, Австрия, Португалия, Таиланд, Лаос, Малайзия, Венгрия, Болгария, Грузия и Азербайджан. В этих странах путешественник посетил 170 городов и более 200 поселков. Его веловояж начался 1 мая 2014 года, а завершился 16 мая 2015 года у монумента Независимости Казахстана на площади Республики, где отважного велобайкера с цветами и громким «ура» встретили его родственники, друзья и алматинские велолюбители.

– Впечатлений море! – остановившись, сразу сообщил он.

По его словам, велопутешест­вие было очень интересным. Столько стран объездил, столько людей увидел! Так, в Лаосе Магжан пообщался с жителями этнических племен, в Эквадоре совершил восхождение на вершину вулкана Руку Пичинча, в Таи­ланде встретил велопутешест­венников из Англии, в Австралии – велотуристов из Швейцарии. Особенно ему понравилось в Иране – там очень гостеприимные люди.

В зависимости от погоды в день он проезжал от 100 до 200 км. Три раза пользовался самолетами – из Барселоны в Колумбию, из Эквадора в Австралию и из Австралии в Таиланд. В пути ночевал в палатке. Его рюкзак весил почти 30 кг. Из самых необходимых вещей в нем были спальный мешок, палатка, примус и аптечка. Не обошлось и без трудностей.

– В Туркменистане, где припекало больше 40 градусов, чуть в обморок из-за жары не свалился, – с улыбкой рассказал велобайкер-кругосветник. – В Колумбии, когда проезжал сложный участок на высоте 3 600 метров над уровнем моря, упал с велосипеда и чуть не сломал ребро. В Китае за мной погнался огромный тибетский мастифф и укусил меня. В Узбекистане в меня по дороге зачем-то кидали бутылки. В испанской Барселоне украли моего двухколесного друга. Новый велосипед купил благодаря спонсорам. И я очень сильно уставал. Под конец пути мой организм умолял меня остановиться, а внутренний голос уговаривал: потерпи, чуток осталось.

Один раз он чуть не вернулся. Младший братишка Магжана позвал его на свою свадьбу.

– Он сказал мне: «Прилетай. Сыг­раем свадьбу, и ты тут же улетишь обратно. Никто об этом не узнает». Мне очень хотелось поехать. Но я отказался, ведь путешествие нельзя было прерывать.

Велотурист отметил, что цель проекта Bike the Earth – пропаганда велотуризма, изучения культуры разных стран.

– В столице Колумбии Боготе по воскресеньям закрывают одну улицу. Все люди выезжают на велосипедах, бегают, занимаются спортом. Было бы прекрасно, если бы и у нас в Алматы по воскресеньям тоже закрывали одну из улиц, чтобы горожане занимались спортом, – сказал веловояжер.

О своем кругосветном путешествии Магжан Сагимбаев рассказывал в социальных сетях. «По свежим следам» он сделал более 340 заметок. Этот велотур – не первое путешествие молодого алматинца. В прошлом году автостопом он проехал 20 тыс. км: объездил Россию, Северную Осетию, Грузию, Армению, Украину, Молдову и Турцию. Потом решил отправиться в кругосветку на велосипеде. И своим примером вновь показал, что на двухколесном коне можно объехать весь мир!