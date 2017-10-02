​Вокруг света за один клик

Пользоваться всей этой базой легко – при помощи новейшего оборудования системы BilimBook: интерактивной доски с проектором и 18 сенсорными ноутбуками-трансформерами. Таким образом у школы появились еще одна библиотека, лаборатория, видеозал, но все с приставкой IT.

Глобальная задача образовательной системы BilimBook – улучшение качества преподавания в малокомплектных школах и выравнивание уровня образования между сельскими и городскими учебными заведения­ми. Современные компьютерные технологии – один из самых доступных инструментов, поз­воляющих сократить эту дистан­цию.

– Система BilimBook разработана на базе интерактивного обучающего контента на трех языках, который размещен на специализированном компьютерном устройстве, – рассказывает заведующая сектором общего и среднего образования отдела образования Успенского района Павлодарской области Лаура Дисюпова. – В контент компьютера-транс­формера включено более 40 тысяч интерактивных уроков, порядка миллиона видео­анимаций, не менее 30 тысяч тестовых вопросов. Он содержит четыре образовательных ресурса: BilimLand – универсальная образовательная платформа, iTest – виртуальный тренажер подготовки к ЕНТ и КТА, iMektep – полный курс программы начальной школы, Twig-Bilim – комп­лекс из более чем 1 500 увлекательных познавательных фильмов. Что немаловажно, все перечисленные ресурсы представлены на казахском, русском и английском языках, а производство компьютерного устройства для образовательной системы осуществляется мировыми лидерами – все программное обеспечение предоставляется компанией Microsoft.

Такой подарок компания Bilim­MediaGroup сделает трем школам страны. Первой стала успенская, в которой учатся 144 ребенка. Как отмечают в отделе образования района, эта школа была открыта в 2007 году в рамках президентской программы «100 школ, 100 больниц» – тогда она стала единственной в районе с государственным языком обучения (в прошлом году с ней в ряд встала еще одна школа райцентра). Так что кабинет новой модификации стал отличным подарком коллективу и воспитанникам к 10-летнему юбилею. Кроме того, школа результативная, например, второй год подряд средний балл по ЕНТ у выпускников здесь превышает среднеобластной и достигает 95 баллов. По данным Лауры Дисюповой, коллектив здесь имеет очень высокий уровень информационно-коммуникативных компетенций – 60% учителей владеют этими навыками в совершенстве, а остальные – выше уровня пользователя.

– Здесь легко внедряются самые разные новшества, например, в прошлом году осенью в школе открыли кабинет робототехники, был создан кружок, которым руководит учитель истории Ерлан Сатыбалдинов, а уже в апреле нынешнего года его воспитанники завоевали призовые места на областных соревнованиях, – уточняет Лау­ра Дисюпова. – И еще СОШ № 3 Успенки – ресурсный центр для всех других школ района по преподаванию на казахском языке.

Пользоваться базой и оборудованием BilimBook будут педагоги и ученики всех 19 школ района, а курирует эту работу методист по внедрению информационных технологий в обучение отдела образования Успенского района Алуа Жумабекова.

– До обеда, поскольку в школе занятия идут в одну смену, сис­тема используется на уроках, – рассказывает Алуа Жумабекова. – Наши педагоги уже включили в свои планы этот новый интерактивный материал, например, на уроках био­логии, химии, физики демонстрируются виртуальные лабораторные работы. В малокомплектных сельских школах бывают сложности с такими заданиями – не хватает оборудования, реагентов. Какие-то опыты вообще в школах не проводят, поскольку они небезопасны, но для детей были бы познавательны и интересны. В рамках интеллектуальной сис­темы такие практические уроки проходят интерактивно – компьютерное моделирование многое делает доступным. После обеда школьники могут использовать базу BilimBook самостоятельно – просто прийти работать в кабинет, как они приходят в библиотеку.

Очень удобно наполнение блока iTest: ученики 9-х и 11-х классов не просто проходят тесты, но и при помощи тренажера разбирают свои ошибки: компьютер сам направляет их туда, где зафиксирована ошибка, показывает не только правильный ответ, но и отсылает к лекциям или параграфам учебной программы, чтобы восполнить пробел в знаниях ребенка. Получается сугубо индивидуальная работа.

Алуа Жумабекова не просто курирует вопросы информатизации в сфере образования всего сельского района. Сейчас она работает в Успенской школе № 3 преподавателем информатики, поэтому видит каждый день, насколько востребованы новое оборудование и информационные базы. Молодой учитель признается, что ее предмет у детей вызывает неподдельный интерес, и сейчас уже сложно сказать, кто лучше разбирается в компьютерах – сельские или городские школьники. В новой системе BilimBook успенских ребят больше всего пока привлек раздел Twig-Bilim – познавательные фильмы о Земле интересны детям разных возрас­тов. Да и вообще детям «цифровой Казахстан» гораздо ближе, чем многим взрослым.

Конечно, школьников тянет к предмету еще и в том случае, если учитель работает со стопроцентной отдачей, а Алуа признается, что ей самой всегда были интересны и информатика, и работа с детьми, поэтому-то ее выбор профессии не был сложным. Девушка из Майского района поступила в Павлодарский государственный педагогический институт и после окончания вуза в 2013 году по распределению приехала в Успенский район, попала в школу № 3. Спустя 3 года пошла на повышение – в отдел образования. Но когда в школе новый преподаватель информатики ушла в декрет, Алуа вернулась к детям – передает им свои знания и навыки, а от них каждый день заряжается энергией и позитивом.